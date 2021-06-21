Евростат: годовая инфляция в Литве в мае – самая высокая в странах Балтии

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Согласованная годовая инфляция в Литве в мае была самой высокой в странах Балтии, сообщает Евростат.
В Литве инфляция в мае была 3,5%, в Латвии – 2,6%, а в Эстонии – 3,2%, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата.
Во всем Евросоюзе цены за год увеличились в среднем на 2,3%, а только в еврозоне - на 2%.
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