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Согласованная годовая инфляция в Литве в апреле была одной из самых высоких в странах Европейского Союза, сообщает Евростат.
Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле – одна из самых высоких в ЕС
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Литве инфляция составила 16,6% и была вторым показателем в ЕС. В Эстонии инфляция достигла 19,1% и это стало максимальным показателем в блоке. Между тем, в Латвии инфляция была 13,1% и оказалась на четвертом месте.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 8,1%, а только в еврозоне – на 7,4%.

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