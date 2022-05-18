Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле – одна из самых высоких в ЕС

В Литве инфляция составила 16,6% и была вторым показателем в ЕС. В Эстонии инфляция достигла 19,1% и это стало максимальным показателем в блоке. Между тем, в Латвии инфляция была 13,1% и оказалась на четвертом месте.

Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 8,1%, а только в еврозоне – на 7,4%.