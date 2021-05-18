В январе-марте этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт Литвы вырос на 5% до 7,4 млрд евро, Латвии – на 9% до 3,8 млрд евро, а Эстонии – на 13% до 3,9 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Импорт Литвы вырос на 5% до 7,7 млрд евро, Латвии – на 3% до 4 млрд евро, Эстонии – на 14% до 4,3 млрд евро.

Торговый дефицит Литвы и Латвии составил по 0,3 млрд евро, а Эстонии – 0,4 млрд евро.