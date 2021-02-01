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В декабре уровень безработицы в Литве был выше среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.
Darbas
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

За год показатель безработицы в Литве вырос на 3,7 пункта, а за месяц – снизился на 0,3 пункта и в декабре составил 10,1%. В среднем в ЕС уровень безработицы составил 7,5% – на 1 пункт больше, чем год назад, а за месяц показатель не изменился, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Латвии безработица составляла 8,2% – на 1,7 пункта больше, чем год назад и на 0,1 пункта больше, чем месяц назад. Эстония не предоставила новых данных, однако в ноябре в стране безработица составляла 7,8% – на 3,5 пункта больше, чем год назад.

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Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год вырос на 12 пунктов до 26,9%, а в целом в ЕС этот показатель составил 17,8% или на 3 пункта больше.

В декабре без работы в Литве были 149 тыс. человек, из них 28 тыс. были молодыми людьми в возрасте до 25 лет.

По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 16 млн человек.

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