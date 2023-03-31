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Компания Energijos skirstymo operatorius завершает развитие технического проекта, касающегося умных счетчиков, а со второго полугодия 2023 г. у клиентов появится возможность еще удобнее следить за потребление и экономить электричество. Внедряемые новшества позволят подключать к умным счетчикам свое оборудование, а это откроет новые возможности перед создателями технологий и программного обеспечения.
Į Lietuvą atvyko pirmieji išmanūs elektros skaitikliai
Į Lietuvą atvyko pirmieji išmanūs elektros skaitikliai
© ESO

"Сейчас создают инновации, которые закладывают основу для более широкого понимания умных домов и зданий, что поможет жителям и бизнесу принимать более рациональные решения по снижению расхода электроэнергии.

ESO предоставит технологический подход отслеживанию показаний умного счетчика в реальное время. Мы надеемся, что это будет новым импульсом для рынка - появятся инновационные решения для удовлетворения потребностей клиентов", – сказала представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде.

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Подключиться к умному счетчику можно будет с помощью связи P1 - в зависимости от местонахождения счетчика это можно сделать через провод или беспроводным способом.

Данные умного счетчика можно будет отображать на специально приобретенном клиентом мониторе или на компьютере, другом гаджете.

Жидицките-Орвиде акцентирует, что связь P1 будет односторонней – она позволит лишь считать данные счетчика, с ее помощью нельзя изменить показания или параметры счетчика.

По словам представителя компании, наличие P1 позволит клиентам следить за расходом электричества в реальное время, отслеживать другие показатели, например, напряжение в сети.

Сейчас клиенты ESO, у которых есть умные счетчики, на сайте ESO могут видеть данные потребления за 15 минут, 1 час, сутки, месяц.

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