"Сейчас создают инновации, которые закладывают основу для более широкого понимания умных домов и зданий, что поможет жителям и бизнесу принимать более рациональные решения по снижению расхода электроэнергии.

ESO предоставит технологический подход отслеживанию показаний умного счетчика в реальное время. Мы надеемся, что это будет новым импульсом для рынка - появятся инновационные решения для удовлетворения потребностей клиентов", – сказала представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде.

Подключиться к умному счетчику можно будет с помощью связи P1 - в зависимости от местонахождения счетчика это можно сделать через провод или беспроводным способом.

Данные умного счетчика можно будет отображать на специально приобретенном клиентом мониторе или на компьютере, другом гаджете.

Жидицките-Орвиде акцентирует, что связь P1 будет односторонней – она позволит лишь считать данные счетчика, с ее помощью нельзя изменить показания или параметры счетчика.

По словам представителя компании, наличие P1 позволит клиентам следить за расходом электричества в реальное время, отслеживать другие показатели, например, напряжение в сети.

Сейчас клиенты ESO, у которых есть умные счетчики, на сайте ESO могут видеть данные потребления за 15 минут, 1 час, сутки, месяц.