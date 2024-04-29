ESO: количество потребителей, самостоятельно производящих электроэнергию, превысило 100 000

По данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), данная цифра была достигнута после того, как в апреле к сети подключился 100-тысячный производящий потребитель — компания Baltic Refrigeration Group, построившая собственную солнечную электростанцию.
"На сегодняшний день суммарная мощность производящих потребителей превышает 1 ГВт (гигаватт), тогда как общая мощность солнечных электростанций в целом по стране составляет 1,4 ГВт. Это существенный вклад в увеличение производства местной электроэнергии и достижение энергетической независимости, поэтому государство будет и впредь способствовать инвестициям в энергетическую самостоятельность домохозяйств", – цитируется в пресс-релизе министр энергетики Дайнюс Крейвис.
В настоящее время большую часть производящих потребителей составляют жители, их насчитывается около 86 000, остальные 16 000 потребителей – компании и организации частного сектора.
По данным министерства, в этом году компаниям частного и государственного сектора было выделено почти 800 млн евро из фондов поддержки на покупку или установку собственных солнечных или ветряных электростанций.
Юридические лица в настоящее время могут претендовать на льготные кредиты на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Муниципалитеты также оказывают поддержку при создании энергетических общин, которые бы включали бизнес, государственный сектор и социально уязвимых жителей, которые не могут приобрести собственную солнечную электростанцию из-за нехватки средств.
По данным ESO, 64 тыс. производящих потребителей устанавливают солнечные электростанции на том же или прилегающем участке, как правило – на крыше здания. Их установленная генерирующая мощность составляет 895 МВт (мегаватт). Остальные 36 тыс. потребителей являются клиентами удаленных солнечных парков с установленной генерирующей мощностью 220 МВт и вырабатываемой мощностью более 1 ГВт.
Литва стремится к тому, чтобы к 2030 г. число потребителей электроэнергии, самостоятельно производящих электроэнергию, достигло 300 000.