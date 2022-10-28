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Государства-члены ЕС и Европарламент достигли предварительных договоренностей о принятии закона, который с 2035 года фактически запретит продажу в Евросоюзе машин с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщается на сайте Европарламента в четверг, 27 октября.
ЕС одобрил запрет с 2035 года машин на ископаемом топливе
© ELTA / Dainius Labutis

Участники переговоров из стран ЕС и Европарламента, который должны одобрить новый закон, а также Европейской комиссии, разрабатывающей его, согласились, что автопроизводители должны добиться 100-процентного сокращения выбросов CO2 к 2035 году, что сделает невозможным продавать новые автомобили, работающие на ископаемом топливе.

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Временные исключения будут сделаны для производителей, выпускающих менее 10 тысяч машин в год, то есть производителей роскошных автомобилей, таких как Ferrari, отмечает агентство AFP. В соглашении также остается возможность в будущем разрешить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на так называемом электронном топливе, - виде синтетического топлива, которое производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников.

Первое соглашение в рамках "зеленых" реформ ЕС

Теперь соглашение должны официально одобрить Европарламент и Европейский Совет, прежде чем оно официально вступит в силу. Это первые правила, согласованные в рамках "зеленых" планов ЕС "Fit for 55", цель которых - сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55 процентов к 2030 году.

Это "историческое решение ЕС в отношении климата", заявил французский депутат Европарламента Паскаль Канфин, который возглавляет экологический комитет Европарламента. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, решение посылает "сильный сигнал для промышленности и потребителей: Европа переходит к безэмиссионной мобильности".

"С этим решением двигатель внутреннего сгорания, наконец, будет выведен из употребления, но дата окончания явно слишком поздняя", - прокомментировал AFP соглашение эксперт по дорожному движению Greenpeace Тобиас Ауструп. По его словам, для достижения цели ограничения роста температуры до 1,5 градуса, предусмотренной Парижским соглашением по климату, в Европе не должно быть новых дизельных и бензиновых двигателей не позднее 2028 года.

Соглашение раскритиковали в Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA). В соглашении ставятся "амбициозные цели", но не выдвигаются необходимые предпосылки для успешного проведения трансформации, пояснила президент VDA Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller). Это относится, в частности, к расширению зарядной инфраструктуры для электромобилей, указала она.

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Deutsche Welle

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