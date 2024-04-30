2024.04.30 13:09

Elektrum Lietuva: оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 5 процентов

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на 5 проц. – в среднем до 82,88 евро/МВтч. Столько же стоит электроэнергия и в других странах Балтии.

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч, при фиксировании цены на 6 месяцев.

Средняя биржевая цена на электроэнергию Nord Pool, по сравнению с минувшей неделей, выросла на 27 проц. – до 69,76 евро/МВтч. Потребление и производство электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе снизилось. Потребление составило 7 947 ГВтч, производство – 8 294 ГВтч.

Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 3 проц. и составило 519 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 4 проц. – до 234 ГВтч, в Латвии – на 4 проц. – до 123 ГВтч, в Эстонии потребление сократилось на 1 проц. – до 162 ГВтч. Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 15 проц. и достиг 418 ГВтч.

В Литве и Латвии произведено на 15 проц. больше электроэнергии, чем на предыдущей неделе. В Литве – 144 ГВтч, а в Латвии – 185 ГВтч, производство в Эстонии выросло на 16 проц. до 89 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 81 проц. требуемого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 62 проц., в Латвии – 151 проц., в Эстонии – 55 проц. объема электроэнергии, требуемого стране.

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