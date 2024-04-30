Elektrum Lietuva: оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 5 процентов

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы , остались на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч, при фиксировании цены на 6 месяцев.

Средняя биржевая цена на электроэнергию Nord Pool , по сравнению с минувшей неделей, выросла на 27 проц. – до 69,76 евро/МВтч. Потребление и производство электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе снизилось. Потребление составило 7 947 ГВтч, производство – 8 294 ГВтч.

Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 3 проц. и составило 519 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 4 проц. – до 234 ГВтч, в Латвии – на 4 проц. – до 123 ГВтч, в Эстонии потребление сократилось на 1 проц. – до 162 ГВтч. Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 15 проц. и достиг 418 ГВтч.