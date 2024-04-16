Elektrum Lietuva: оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 45%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 45 проц. и составила в среднем 27,42 евро/МВтч, аналогичное изменение цен произошло и в Латвии, а в Эстонии цена снизилась на 44 проц. до 27,98 евро/МВтч, сообщает Elektrum Lietuva.

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на таком же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч в случае фиксирования ее на 6 месяцев.
Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 40 проц. – до 26,08 евро/МВтч. Кроме того, почасовые цены даже несколько раз достигали отрицательного уровня: в странах Балтии они колебались до -10,00 евро/МВтч, а в регионе Nord Pool – до -4,16 евро/МВтч.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе сократилось до 7675 ГВтч, тогда как производство также немного упало – до 8189 ГВтч.

Потребление электроэнергии в Литве сократилось, а производство росло

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 4 проц. и составило 485 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве сократилось на 1 проц. – до 218 ГВтч, в Латвии – на 2 проц. до 119 ГВтч. В Эстонии – на 9 проц. до 148 ГВтч.

Совокупный объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 2 проц. до 413 ГВтч.

Производство электроэнергии в Литве, по сравнению с минувшей неделей, выросло на 14 проц., что составило 169 ГВтч, производство в Латвии выросло на 1 проц. до 172 ГВтч, в Эстонии оно упало на 16 проц. до 72 ГВтч.

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