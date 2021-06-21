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Оптовая цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе выросла на 9% и составила 78,35 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Elektrum Lietuva: на минувшей неделе электроэнергия в Литве подорожала на 9%
© DELFI / Andrius Ufartas

Между тем, в Латвии за неделю она подорожала на 6% до 75,86 евро за мегаватт-час, а в Эстонии снизилась на 4% до 68,63 евро за мегаватт-час.

"В Балтийских странах, невзирая на рост общего производства, за неделю было произведено меньше электроэнергии за счет возобновляемых источников, по этой причине большее влияние на цену на электроэнергию оказывала стоимость горючего", – отметил в пресс-релизе глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса.

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По его словам, цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 2% по причине сокращения потока из Швеции, между тем, влияние на цену в Эстонии оказало повышение на 19% объема электроэнергии из Финляндии.

Средняя недельная цена на бирже NordPool снизилась на 11% до 38,33 евро за мегаватт-час, ее снижение в основном было обусловлено ростом на 21% производства ветряной электроэнергии и достаточный уровень воды в резервуарах Северных стран.

На минувшей неделе общее потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 1% до 471 гигаватт-часа. В Литве и в Латвии потребление электроэнергии выросло на 1%, соответственно до 221 и 128 гигаватт-часов, а в Эстонии – снизилось на 5% до 122 гигаватт-часов.

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