Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 18%

По словам главы Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, на динамику цен в Балтийских странах в наибольшей степени повлияли цены в Финляндии и Швеции, где рост был обусловлен сокращением производства на атомных электростанциях. Недельная рыночная цена в Финляндии поднялась на 24% до 45,4 евро, а в шведской торговой зоне – на 6% до 42,3 евро.

"Росту цены на электроэнергию в Балтийских странах способствовало и сокращение на 3% потока электроэнергии из России и выросший в два раза поток из Швеции", – отметил А. Затулинас в пресс-релизе.

Совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах 17-23 мая выросло на 3% до 480 гигаватт-часов. В Литве потребление выросло на 1% до 210 гигаватт-часов, в Латвии не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило128 гигаватт-часов, а в Эстонии оно выросло на 9% до 142 гигаватт-часов.