В период 23-29 августа электроэнергия в ценовых зонах Литвы, Латвии и Эстонии на бирже Nord Pool стоила столько же – 95,67 евро за мегаватт-час.

Как сообщает оператор, на прошлой неделе на преобразовательной станции межсоединения Литвы с Польшей LitPol Link проводились работы по подключению автотрансформатора, поэтому межсоединение не было доступно. Сократившийся на две трети импорт из Польши компенсировал скандинавский поток импорта через межсоединение со Швецией NordBalt.

"Кроме того, в связи с тем, что почти на одну четвертую уменьшилась местная выработка и наполовину сократился экспорт в Польшу, литовский импорт составил три четверти общего потребляемого объема электроэнергии. На минувшей неделе этот показатель импорта был 67%", – сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.