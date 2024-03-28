Экспорт услуг транспортно-логистических компаний в прошлом году достиг 5,87 млрд евро

По его словам, в прошлом году сектор работал в напряженных условиях экономической неопределенности, вызванной замедлением экономического роста и одновременным увеличением издержек, а также продолжающимся воздействием пандемии COVID-19 и сохраняющейся геополитической напряженностью.
"Пока мы не видим никаких признаков того, что этот год будет легче. Как промышленность в Литве, так и в Европе в прошлом году испытывала трудности, поэтому резкого роста производства и потребления не ожидается, что привело бы к заметно более активному движению товаров", - в сообщении цитируется П. Дрижас.
Он добавил, что в последнем квартале прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года стоимость экспорта грузовых дорожных транспортных услуг нашей страны снизилась на 7,5 проц.
"Это значительное сокращение – конец года показал, что предприятия столкнулись с увеличением операционных расходов, которые накопились за текущий период", - сказал П. Дрижас.
По его словам, резкое повышение процентных ставок в 2022-2023 годах существенно увеличило стоимость заимствований для бизнеса. Подорожала также новая техника, транспортные средства и полуприцепы.
Тем более, растущее политическое давление Европейского союза с целью сокращения количества углекислого газа, выбрасываемого транспортом в Европе, стимулирует инвестиции в модели грузовиков нового поколения и двигатели с меньшим уровнем загрязнения, которые потребляют меньше топлива.
Несмотря на то, что в прошлом году наблюдалось снижение тарифов на транспортные услуги из-за дисбаланса спроса и предложения, это не оказало негативного влияния на рынок труда. Напротив, число водителей большегрузных транспортных средств в начале 2024 года достигло 88,3 тыс. и было на 9,4 проц. больше, чем год назад, сообщил П. Дрижас.
Международный транспортно-логистический альянс объединяет крупнейшие международные транспортно-логистические компании страны, общий оборот которых достигает более 80 проц. от общей выручки страны от грузовых автомобильных перевозок.
Члены ассоциации осуществляют международные грузовые операции в Европе, Азии и других регионах мира всеми видами транспорта, включая автомобильный, воздушный, водный и железнодорожный транспорт.