По словам экс-министра энерегетики, Литва должна сама более активно бороться с угрозой Белорусской атомной станции (БелАЭС), а одним из необходимых действий является выход из постсоветского договора БРЭЛЛ.

По словам А. Секмокаса, все уже принятые Литвой решения по предотвращению передачи электроэнергии с БелАЭС не дали желаемых результатов, поэтому необходимо предпринять гораздо более серьезные действия. Без них, очевидно, что Литва проигрывает.

"Предпринятые шаги, а именно отказ предоставить 100-мегаваттный резерв по соглашению БРЭЛЛ, прекращение торговли белорусской электроэнергией в Литве и, наконец, это юридическое ограничение пропускной способности - не де-факто, а только юридическое - показывают, что это не дает достаточных результатов. Нет более серьезных действий (...) Активных действий нет, и это свидетельствует об очевидном поражении Литвы в этой сфере", - сказал BNS А. Секмокас.

Киев на некоторое время приостановливал закупку электроэнергии у Беларуси в этом году, и представители Литвы приветствовали этот шаг, но импорт белорусской электроэнергии в Украину недавно возобновился.

"Украина, конечно, страдает от дефицита электроэнергии, включает атомные электростанции и, конечно, хорошие отношения с Литвой еще не означают, что Украина должна жертвовать своими экономическими интересами, когда экономическая ситуация там намного тяжелее, чем в Литве (…) Сложно ожидать, чтобы другие страны решали нашу проблему энергетической безопасности", - сказал BNS А. Секмокас.

Бывший министр энергетики считает, что украинский рынок является благоприятным условием для возможного развития Белорусской АЭС. Мало того, нет никаких гарантий, что в долгосрочной перспективе политический курс в странах Балтии, даже в Литве, не изменится, что откроет дорогу электричеству БелАЭС в Швецию или Польшу.

"Расширение рынка БелАЭС открывает совершенно иные возможности для дальнейшего развития, то есть для строительства третьего и четвертого блоков. Пока конкретных планов на этот счет нет, но есть определенные заявления о том, что в Беларуси будет развиваться атомная энергетика", - сказал А. Секмокас.

Он заверил, что упорядоченный выход из соглашения БРЭЛЛ и отключение линий электропередачи с Беларусью не нанесут ущерба энергетической безопасности Литвы. Беларусь уже отключала все четыре линии электропередачи с Литвой в апреле этого года из-за испытаний своей системы.

"Выход из соглашения БРЭЛЛ был бы явным признаком того, что Литва, в первую очередь, серьезно относится к блокаде БелАЭС. Во-вторых, это станет стимулом для движения к синхронизации в 2025 году. Потому что совершенно очевидно, что синхронизация невозможна без выхода из договора БРЭЛЛ и без отключения линий", - говорит А. Секмокас.

По его словам, уже приближается 2025 год, когда должна быть завершена синхронизация ЛЭП Литвы с материковой Европой, а ряд необходимых работ еще впереди.

Министерство энергетики Украины заявляет, что страна импортирует электроэнергию из Беларуси после того, как украинский регулятор снял запрет на импорт.

"Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины не продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Соответственно, "Укрэнерго" (украинский оператор системы передачи электроэнергии - BNS) провел аукционы по международным срезам. Компании, выигравшие аукцион, получили право импортировать электроэнергию из России и Беларуси", - отмечается в комментарии, предоставленном BNS украинским министерством.

Министерство указало, что поданным "Укрэнерго" на понедельник, импорт из России в Украину не производился и что возобновленный импорт из Беларуси в прошлую субботу составил 9,78 гигаватт-часов (ГВт-ч).

На ноябрьском аукционе "Укрэнерго" его участники выкупили всю предложенную мощность. Львиную долю мощности, приходящейся на соединение с Беларусью, –885 мегаватт – выкупил оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом".