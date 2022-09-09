Экономия в торговых центрах: сокращается время работы, приглушается освещение, отключают эскалаторы

Первым о переменах сообщил вильнюсский Akropolis: с 5 сентября сокращается время работы магазинов – они будут работать с 10 до 21 ч. Сообщается, то такое решение принято в ответ на рост цен на энергетику и с учетом применяющихся в странах ЕС практик эффективного потребления энергии.

Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас сказал, что о сокращении времени работы просили и арендаторы.

Время работы торговых точек в клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis пока не меняется.

Торговый центр CUP с 1 сентября также сократил время работы магазинов. Причина - высокие цены на энергию и общая ситуация на рынке, сказала гендиректор ТЦ Она Невинскене.

Те же действия предпринял и ТЦ Ozas – с 5 сентября магазины будут работать до 21 ч.

Другие торговые центры приняли такое решение намного раньше, поэтому еще больше сокращать время работы не берутся.

Например, ТЦ Mega даже летом работал до 21 ч., сказала его представитель Ева Гоштаутайте-Гедуте.

ТЦ Europa пересмотрел время работы еще во время пандемии. "Магазины в этом ТЦ в рабочие дни и в субботу работают с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 19 ч. Раньше открываются только Maxima, Lemon Gym, аптека BENU, а дольше работает Dialogai и другие рестораны", - рассказала Ивета Ардава, гендиректор BH Europa.

ТЦ Panorama сократил время работы с 24 мая 2021 г.

Однако ТЦ указали, что мало сократить время работы, для сокращения расхода энергии приняты и другие решения. Например, отключают эскалаторы, снижают интенсивность освещения.

"Благодарим вас за то, что вы поднимаетесь по лестнице и тем самым способствуете экономии энергии. На другие этажи можно подняться и на лифте, который есть у главного входа", – такое объявление встречает посетителей ТЦ Europa.

Не работают эскалаторы и в ТЦ Ozas.