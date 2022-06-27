Экономисты оценили угрозы России: эта страна может нанести вред самой себе

В вопросе ограничения Калининградского транзита Литвы выполняет введенные ЕС санкции, обязательные для всех стран-членов. ЕС принял 4 пакет санкций еще 15 марта, время вступление санкций в силу разное: с 17 июня введен запрет на перевозку стали и черных металлов. Перевозка других товаров и пассажиров не запрещается. С 10 июля вступит запрет на перевозку цемента, алкоголя и других товаров, а 10 августа вступит запрет на перевозку угля и другого твердого ископаемого топлива, 5 декабря и с февраля 2023 г. на нефть и нефтепродукты.

Обобщенные данные показывают, что LTG Cargo в прошлом году перевезла около 51,1 млн. тонн грузов, из них транзит составил около 20%. По предварительной оценке LTG в этом году из-за санкций в отношении начавшей войну в Украине России и Беларуси транзит снизится до 26,5 млн. тонн.

Россия из-за ограничений угрожает Литве ответными действиями и обвиняет ее в том, что транзит якобы был ограничен ею в одностороннем порядке. Среди возможных запретов со стороны России - запрет транзита литовских перевозчиков и отключение стран Балтии от системы БРЭЛЛ.

Экономисты, с которыми говорил Delfi, не думают, что угрозы России даже если они вступят в силу, как-то серьезно повлияют на Литву.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что Россия использовала большую часть своих "снарядов".

"Еще до 2014 г. экономическая и энергетическая зависимость Литвы от России уменьшилась, а в 2014-2015 гг. значительно снизилась. Следующий этап имел место во второй половине прошлого года и в этом году, когда началась война в Украине. Поэтому у России практически не осталось рычагов давления. Что касается энергетики, то может быть отключение от кольца БРЭЛЛ, Литва уже в конце прошлого года пыталась работать без него. Поэтому большого вреда не было бы", – сказал он.

По словам Маурицаса, угрозы могут быть для литовского транспорта, особенно перевозчиков, работающих с третьими странами. Но он считает, что это, возможно, нанесет ущерб самой России.

"Тут нет ясного ответа на вопрос, не пострадает ли сама Россия от таких действий, ведь ее отношения со странами Центральной Азии, того же Казахстана, не самые лучшие. Сейчас есть немало разногласий – Казахстан высказывает недовольство, ведь останавливается перевозка некоторых товаров через Россию. Через Казахстан проходит немало параллельного импорта. Ведь Россия не может импортировать ряд товаров, а сейчас импортирует их через Казахстан, покупает их оттуда. Если Россия начнет наносить вред Казахстану или другим странам, это не пойдет ей на пользу. (Сейчас видно, как Россия импортирует некоторые товары через Грузию и Казахстан - ред.). Значит, ограничение литовского транзита рискованно для самой России", – сказал экономист.

Об этом сказал и президент ассоциации Linava Ромас Аустинскас: "Мы как перевозчики уже не раз чувствовали это, это была российская классика, мы бы не удивились. Но, видимо, они так вообще закроют перевозки, сейчас к ним еще везут продукты, мы их везем к ним. Если они и это закроют, это повысит цены на перевозку. Я не вижу тут разумного решения".

По словам Маурицаса, у России есть другие пути для перевозки запрещенных товаров в Калининградскую область - по воздуху или по морю. Он заметил, что большую часть грузов уже с мая так и перевозили.

"Литовские железные дороги немало доходов получали за счет транзита. Наша железная дорога приспособлена для транзита на Восток и на Запад. Но это неперспективная сфера, ведь Россия много инвестирует в свои порты, особенно в Петербурге. Возможно, санкции на перевозку некоторых товаров пойдут на пользу литовской железной дороге. Если бы перевозки были, Россия могла бы шантажировать Литву, угрожая направить товары иными путями", – сказал экономист.

Другой экономист Александр Изгородин согласен с тем, что действия России много вреда Литве не принесут.

"Если говорить об экспорте и импорте, то Россия небольшой партнер Литвы по импорту. Часть России составляет 2% от всего литовского экспорта. Наши компании почти ничего не экспортируют в Россию, больше 80% экспорта идет в страны ЕС", – сказал он, заметив, что и зависимость от российского импорта невелика.

Изгородин не видит угроз и в сфере транспорта.

Он также напомнил, что как в сфере газа, так и электричества Литва независима от России.

"Место для давления нет", – сказал он.