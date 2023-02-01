Экономисты оценили изменения цен на продукты питания: во втором полугодии ситуация изменится в корне

Несмотря на то, что темп инфляции в Литве замедлился, а цены на энергоресурсы снижаются, экономист Александр Изгородин считает, что один из основных факторов роста цен - процентная ставка.

"С одной стороны мы видим, что цены на сырье в мире немного стабилизировались именно потому, что центробанки повышают ставку и борются с перегревом экономики. Но с другой стороны, повышение процентной ставки напрямую повышает и расходы бизнеса. Скажем, по данным ЦБ Литвы, в Литве бизнес берет кредиты по самым высоким ценам с начала 2015 года", – сказал в интервью на DELFI Изгородин.

По его словам, второй важный аспект - инерция: снижение цен на энергоресурсы не сразу сказываются на финансах компаний.

"Третий фактор, видимо, зарплаты. У нас достаточно крепкий рынок туда, зарплаты растут, вероятно, увеличатся и в этом году", – сказал эксперт.

Изгородин заметил, что более явное снижение темпа роста цен будет наблюдаться в первом квартале года. Но он пока не спешит прогнозировать снижение цен, говоря, что это "летняя тема".

По словам экономиста, в марте ЦБ США перестанет повышать базовую процентную ставку, это может изменить цены на сырье, включая удобрения, нефть, расходы на транспорт. Вместе с тем начнет оживать экономика Китая после COVID-19 – это повысит цены на сырье.

"Третий аспект, экономика Европы очень сильная, ее восстановление, видимо даже ускорится, поэтому, скорее всего, пророчества, что в первом полгодии приблизится кризис, похоже не подтвердятся. Summa summarum, думаю, что в первом квартале цены из-за перечисленных аспектов останутся высокими. А тема снижения инфляции, снижения цен - скорее тема второго полугодия, поскольку рецессия придет и она скажется на снижении цен на сырье", – сказал он.

Глава портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас на вопрос, почему за границей литовские продукты стоят дешевле, чем в Литве, иронизировал, сказав, что в гости надо ходить с подарками.

"Меня всегда спрашивают, почему польские товары в Литве дешевле литовских, я и отвечаю, что поляки приходят к нам с подарками", – сказал он.

По его словам, литовские производители повысили цены для иностранных покупателей меньше, чем в Литве.

"Почему? Потому что на внешнем рынке они - одни из тысяч поставщиков сливочного масла, сыра и т.п., там есть конкуренция. Кроем того, опять-таки на Западе, доходы у людей так не выросли, им торговцы говорят: постойте, а какое основание для повышения цен? Ну, тут они отыгрались на литовских покупателях", – сказал глава Pricer.lt.

По его словам, сейчас многие производители в Литве говорят о своих проблемах, но забывают о потребителях, и это скажется на них в ближайшее время.

"В сравнении с прежними рецессиями, когда производители говорили, что поддерживают покупателей и выпускают какую-то серию товаров экономического класса, сейчас я вижу единственного производителя, который в прошлом году говорил, что понимает, что покупателям трудно, попытаемся не поднимать цены", – сказал Чепкаускас.

Он прибавил, что литовские покупатели демонстрируют верность части местной продукции, поэтому производителей ничто не заставляет снижать цены.

Изгородин считает, что НДС в Литве надо было снижать раньше, сейчас это уже не имеет смысла.

"Я выступал бы за льготный НДС на продукты, но с другой стороны, думаю, что с этим опоздали. Вероятно, что во второй половине этого года будет наблюдаться снижение цен. Если говорить о льготном НДС, то он нужен был в прошлом году", – заметил экономист.

По словам Чепкаускаса, сейчас наблюдаются активные процессы в молочном секторе: скидки на сливочное масло, на другие молочные товары.

"Наши не могут вывезти такое количество товаров и пытаются больше продать на местном рынке, но это не значит, что в целом уровень цен снизится: попытаются через акции взять количеством. Наше любимое занятие – акции, будут пытаться реализовывать через них", – сказал собеседник.

Он сказал, что сейчас можно говорить о снижении цен только на отдельные товары.

"Отдельные товары дешевеют, но общий уровень цен не падает. Как я шучу - слижики (рождественское печенье) сейчас стоит 3,99, а стоило 7,99 и даже 12,99 евро. В январе инфляция на продукты питания составляет больше 30%, наверное, то же самое будет и в феврале", – считает Чепкаускас.