"Мы читаем, что мировая экономика глубокой рецессии избежит, ожидается стагнация. Следующий год для компаний будет потерянным, еще хуже он будет для домашних хозяйств", – сказал главный экономист группы Swedbank Маттиас Перссон.
Он считает, что центробанки должны были раньше отреагировать на этот кризис. Экономист отмечает рекордную 22% инфляцию в Литве.
"Ждет шок от расходов на проживание. <...> Риск, что все ухудшится, увеличится", – сказал Перссон.
"Мы все начнем экономить, это надо делать, поскольку инфляция достигла рекордных высот. В первую очередь это скажется на инвестициях, на одних секторах это скажется больше, чем на других, но в целом инвестиции снизятся, поскольку цены финансирования за год выросли очень сильно", – сказал экономист Swedbank.
По его словам, мировая экономика замедляется.
"Сегодня утром правительство Франции снизило прогноз на следующий год, это 1%. Мы уже видим стагнацию в Европе, чуть позже увидим и в США – этой осенью или зимой. Этот период будет сложным. Мы видим риск, что центробанки не координируют политику и слишком повышают процентные ставки, а это может усугубить рецессию", – заметил он.
В обзоре экономики Swedbank на 2022 г. сказано, что растущее давление расходов останавливает экономическую деятельность во всем мире. Повышение процентных ставок, увеличивают бремя, ложащееся на плечи задолжавших домашних хозяйств и компаний.
Кроме того, зимой прогнозируют усугубление энергетического кризиса в Европе. Это ухудшит покупательную способность людей, будут остановлены предприятия, которые используют много газа.
С учетом этого экономисты значительно снизили прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 2%, а экономики США и еврозоны ждет стагнация.
Swedbank прогнозирует, что в этом году в еврозоне рост экономики составит 2,8%, в следующем году – 0,5%, а в 2024 г. – 1,9%.
Рост мировой экономики в этом году составит 2,8%, в следующем – 2%, а в 2024 г. – 3,4%.
Рост экономики США в этом году составит 1,5%, в 2023 г. – 0,6%, а в 2024 г. – 1,6%. Китая соответственно: 4%, 4,5% и 5%.
Экономисты прогнозируют, что показатель экономики России в этом году будет -6%, в следующем -4%, а в 2024 начнется рост - 1,5%.
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