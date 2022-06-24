Экономист убежден: эта зима последняя, когда Россия еще сможет шантажировать Европу газом

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Кремль, пытаясь вызвать возмущение среди жителей Европы в связи с ростом цен, теряет свои рынки сбыта газа, сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Поэтому, по его убеждению, грядущий отопительный сезон будет последним, когда Москва, манипулируя поставками газа, еще может пытаться давить на Запад.
Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это последняя зима, когда Россия еще может шантажировать Евросоюз в сфере энергетики. Поскольку какое-то время требуется на то, чтобы переориентировать систему энергетики с российской на других стран", – сказал в четверг на LRT Маурицас.

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"Следующей зимой уже мало кто будет обращать внимание на Россию. Еще через 2-3 года рынки перераспределятся", – заверил он.

По словам экономиста, 10 лет назад цены на газ были очень низкими, поэтому страны ЕС не инвестировали в развитие инфраструктуры хранилищ природных ресурсов, которое стоит недешево. Однако он акцентировал, что такие страны, как Германия, уже начали расширять терминалы.

Эксперт также обратил внимание на то, что "газа в мире много", поэтому предложение в ближайшее время увеличить будет несложно.

"Сейчас цены неадекватные, космические, из-за того, что Россия прикрутила газопроводы, нужно время. Например, Катар чуть ли не удвоит свою добычу в ближайшие пару лет. Это сделать несложно. Нужно пару лет. Через 2-3 года Россия, наверное, будет практически вытеснена с большей части мировых рынков газа", – прогнозирует Маурицас.

Напомним, что 23 июня Европарламент голосовал за закон, цель которого - до зимы заполнить европейские хранилища газом и обеспечить безопасность поставок энергии. По новому закону, хранилища должны быть заполнены до 1 ноября 2022 г. не меньше чем на 80%. Государства и операторы хранилищ должны постараться заполнить их на 85%. На следующий год план составит 90%.

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