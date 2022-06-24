Экономист убежден: эта зима последняя, когда Россия еще сможет шантажировать Европу газом

"Это последняя зима, когда Россия еще может шантажировать Евросоюз в сфере энергетики. Поскольку какое-то время требуется на то, чтобы переориентировать систему энергетики с российской на других стран", – сказал в четверг на LRT Маурицас.

"Следующей зимой уже мало кто будет обращать внимание на Россию. Еще через 2-3 года рынки перераспределятся", – заверил он.

По словам экономиста, 10 лет назад цены на газ были очень низкими, поэтому страны ЕС не инвестировали в развитие инфраструктуры хранилищ природных ресурсов, которое стоит недешево. Однако он акцентировал, что такие страны, как Германия, уже начали расширять терминалы.

Эксперт также обратил внимание на то, что "газа в мире много", поэтому предложение в ближайшее время увеличить будет несложно.

"Сейчас цены неадекватные, космические, из-за того, что Россия прикрутила газопроводы, нужно время. Например, Катар чуть ли не удвоит свою добычу в ближайшие пару лет. Это сделать несложно. Нужно пару лет. Через 2-3 года Россия, наверное, будет практически вытеснена с большей части мировых рынков газа", – прогнозирует Маурицас.

Напомним, что 23 июня Европарламент голосовал за закон, цель которого - до зимы заполнить европейские хранилища газом и обеспечить безопасность поставок энергии. По новому закону, хранилища должны быть заполнены до 1 ноября 2022 г. не меньше чем на 80%. Государства и операторы хранилищ должны постараться заполнить их на 85%. На следующий год план составит 90%.