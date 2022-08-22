Он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом цена на электроэнергию на бирже выросла примерно в десять раз, а за год подорожала в несколько раз.

"Перед всеми встанут проблемы, даже перед самыми крупными, так как скачок цен на электроэнергию просто непостижим", – сказал в понедельник Р. Рудзикис Ziniu radijas.

Еще до начала либерализации энергорынка следовалс обеспечить, чтобы среди всех поставляющих электроэнергию предприятий одно было крупным, контролируемым государством, обеспечивающим поставки электроэнергии жителям и промышленности при любых ценах, считает экономист.

"Электроэнергия - очень важный продукт как для жителей, так и для промышленности, по своему это даже вопрос безопасности страны. Поэтому лучше всего было бы, чтобы на рынке энергопоставщиков господствовал один крупный поставщик, который был бы государственным предприятием", – сказал он.

"Если бы было одно государственное предприятие, те, для кого поставки электроэнергии, пусть и не самой дешевой, но гарантированной примерно по средней цене, жизненно важны, выбирали бы крупнейшего поставщика, если бы это было госпредприятие, тот же Ignitis. А желающие участвовать в лотерее могли выбирать другие общества, предлагающие более низкие цены. Но всегда было бы одно гарантированное прибежище. Теперь нет даже этого", – пояснил экономист.

Он также подчеркнул, что Литва отличается от других государств ЕС, в которых либерализация была более слаженной, поскольку только небольшую часть электроэнергии Литва производит сама, а имеющаяся генерация очень дорогая.

"А когда приблизительно в 2015 году у нас появился мост на рынок северных стран, мы пришли к самой дешевой электроэнергии в то время. Конечно, в такой ситуации производство не развивалось. Что развивать, если намного дешевле можно купить и импортировать", – пояснил Р. Рудзикис.

Уход Perlas Energija с рынка независимых поставщиков электроэнергии не должен удивлять, поскольку банкротства более мелких поставщиков энергии были и раньше, заметил он.

"Когда Литва, руководствуясь директивами ЕС, возможно, даже слишком прямолинейно, начала либерализацию рынка энергопоставок, банкротства были запрограммированы", – сказал Р.Рудзикис.

По его словам, если все независимые поставщики предлагают очень похожие цены, потребители больше склонны выбирать крупнейшего и самого известного в Литве - Ignitis.

Поэтому такие поставщики, не имеющие производственных мощностей, как Perlas Energija, чтобы конкурировать, должны предлагать значительно более низкие цены, хотя электроэнергию все поставщики покупают на той же бирже Nord Pool, сказал экономист.

"Если покупают на одном рынке, пообещавшим более низкие цены, когда настает время роста цен, начинает грозить банкротство. А при нынешнем просто ошеломляющем скачке цен не электроэнергию банкротства просто запрограммированы", – сказал Р. Рудзикис.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, второй крупнейший независимый поставщик электроэнергии Perlas Energija в начале августа сообщил, что из-за высоких цен бирже вынужден отказаться от планов фиксированных цен и перевести всех клиентов на план "Биржа". В прошлый четверг поставщик сообщил о намерении прекратить деятельность.

Ignitis в пятницу сообщил, что для части бизнес-клиентов с 1 октября расторгнет бессрочные договоры биржевого ценообразования.