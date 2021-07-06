По его словам, рост экономики Литвы может компенсировать прогнозируемые потери литовского бизнеса от санкций.

Какой будет цена санкций ЕС для режима Александра Лукашенко? Какое влияние это окажет на экономику Литвы? На эти и другие важные вопросы в эфире "Delfi Главное" ответил экономист Александр Изгородин.

- Изначально тема с санкциями звучала достаточно громко. Однако, как говорят, дьявол кроется в деталях. Получается, что секторальные санкции не распространяются на те договоры, которые были заключены до 25 июля 2021 года. Означает ли это, что для Клайпедского порта или же литовских железных дорог пока действуют старые договоры? Ничего не меняется?

– Здесь играют роль два момента. Во-первых, следует отметить, что санкции стали не политическими, а уже экономическими. Действительно, они распространяются только на те договора, которые были подписаны после 25 июня. Во-вторых, что касается санкций, например, удобрения, то в документе Еврокомиссии указаны определенные коды, которые попали под них. Это не значит, что абсолютно все удобрения из Беларуси, которые импортирует Литва, попали под ценз. Нет, это только определённые коды и категории. Да, санкции стали более экономические. Однако, если взглянуть на их детали, то они, на мой взгляд, не настолько опасны для бизнеса Литвы, как многие боялись до официального подписания.

- Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис допустил возможность того, что всё же будет оказано влияние на некоторые предприятия. Какова вероятность, что санкции всё же затронут их?

– Конечно, какая-то вероятность есть, поскольку Литва импортирует из Беларуси довольно много удобрений. Если смотреть на Клайпедский порт, то 32% от всего грузооборота у них составляют удобрения, которые в основном импортируются из Беларуси. 12% занимает нефть, которая также приходит в основном из Беларуси. Теоретически, некоторые компании в Клайпедском порту сильно зависят от сотрудничества с Беларусью. Однако, на мой взгляд, всё же большинство контрактов в этой сфере подписываются на более долгосрочный период. Говорить о том, что санкции моментально окажут влияние на Клайпедский порт, который потеряет чуть больше 30% от всех своих грузов, было бы немного радикально.

- Говорят, что большая часть договоров действуют до 2023 года. Если мы представим, что наступает 2023 год, а санкции до сих пор не сняты, в Беларуси ничего не поменялось. Получается, что это будет резкое обрушение для Клайпедского порта, поскольку новые договоры, в соответствии с санкциями, нельзя будет заключить?

– Теоретически, да. Однако здесь есть и второй момент. Как я уже говорил, конкретные коды удобрений указаны в документе. Теоретически, это означает, что Беларусь может немного поменять формулу своих удобрений и спокойно их экспортировать через Литву. Это чисто теоретический момент.

Во-вторых, на мой взгляд, если смотреть, как на санкции реагировала Беларусь, то сейчас идёт экономическая и политическая игра. Европа официально подтвердила экономические санкции, а Беларусь в тот же момент позволила перевод на домашний арест двух коллег, которые попали в беду [Софья Сапега и Роман Протасевич]. На мой взгляд, идут попытки договориться и избежать какого-то большого экономического конфликта, поскольку он не выгоден ни одной, ни второй стране.

Я считаю, что от санкций ещё никто и никогда не выигрывал. Допустим, что касается Европы, то Беларусь какая бы она не была, но с точки зрения поставки удобрений, является довольно значимым мировым игроком. Она делает 20% всех калийных удобрений в мире. В прошлом году около 25% всего спроса калия в Европе удовлетворила Беларусь. Санкции не выгодны и Европе, поскольку, чем меньше удобрений мы получаем, тем более высокой становится их цена, а также некоторых продуктов питания.

Говорить, что после 2023 года ничего не будет слишком рано. Я считаю, что до этого времени страны будут пытаться как-то договориться и прийти к компромиссу. Однако теоретически Вы правы, если ничего не изменится, то с 2023 года может быть трудно.

- Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что если будут те литовские предприятия, которые пострадают от введения санкций, то государство попытается субсидировать им данные потери. Насколько Литва готова компенсировать эти выпадающие доходы, если в теории их начнут терять литовские предприятия?

– Мне кажется, что здесь есть два момента. Во-первых, это компенсация каких-то финансовых потерь со стороны компаний, которые могут произойти за счёт санкций. Я думаю, что страна сейчас может это компенсировать, поскольку на данный момент на финансовых рынках Литва одалживает деньги практически за 0%. По большому счёту, Литве выйти на рынке и одолжить деньги или использовать их из каких-то внутренних резервов, не является проблемой.

Думаю, что это не самый главный аспект. На мой взгляд, важнее то, что Клайпедским компания, которые очень сильно завязаны на работе с Беларусь, нужно понимать, что это большой риск как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Нужно делать какие-то шаги по диверсификация бизнеса. Возможно, им нужно меньше работать с Беларусью и переключиться на какие-то другие продукты, товары, партнёров.

Однако это также стоит денег, поскольку проблема в этом контексте не заключена в санкциях, а в их структуре. Если бы это были определённые продукты питания, то в регионе можно найти немало компаний, которые могут экспортировать их через Литву. Однако удобрения и нефть являются довольно нишевыми товарами, которых в регионе не так много. В этом контексте страна действительно может и должна помочь компаниям просто инвестировать в какие-то иные сферы бизнеса.

- Первый звоночек для Литвы, связанный с Европейскими санкциями, прозвучал ещё в конце прошлого года. Сейчас речь идёт о санатории "Беларусь" в Друскининкай. Насколько сейчас вероятно подобное повторение с какими-то иными литовскими предприятиями?

– Вероятность большая, поскольку на данный момент обе страны находятся на эмоциях. Я думаю, что вероятность 50 на 50. 50 процентов можно поставить на то, что стороны найдут какой-то способ договориться и вести более-менее нормальный диалог. Другие 50 процентов вероятности того, что стороны не договорятся и нормального диалога не состоится, из-за чего через несколько лет обеим странам придётся потерять какие-то финансовые показатели.

- Вы сказали о том, что компаниям, которые связаны с работой Клайпедского порта и калийными удобрениями, стоит задуматься о диверсификации рынка. А самой Беларуси, насколько просто сейчас будет переориентировать грузы, например, в российские порты? Насколько они готовы их принять?

– Здесь следует смотреть на теорию и практику. На практике это невыгодно, поскольку Беларусь экспортирует через Литву те товары, которыми торгуют на финансовых рынках. Это означает, что маржа на них очень маленькая. Получается, что им экономически выгодно везти товары через Литву, поскольку расстояние между двумя странами наиболее короткое.

Везти свои удобрения через Россию Беларуси экономически невыгодно, поскольку они теряют свой профит и практически уходят в минус. Но это практически, а теоретически Россия может им предложить какие-то супер льготные условия. Однако это также будет не бесплатно. Россия им может предложить выгодные условия, однако с каким-нибудь ультиматумом. Например, предложит купить 50 процентов акции белорусских компаний. Такие вещи не делаются бесплатно, это нужно понимать. Именно поэтому для Беларуси оба варианта не являются выгодными.

- Вы сказали, что Беларусь может пойти на изменения кодов удобрений, чтобы обходить санкции. Возможен ли такой вариант, что белорусские товары будут поступать на европейский рынок под видом российских. Например, есть "Беларуськалий", а в России существует "Уралкалий". В принципе, подобное уже происходит, если говорить об атомной электростанции в Островце, поскольку белорусская электроэнергия попадает по документам, как российская.

– Да, возможно. Европейская комиссия будет внимательно следить за статистикой, за тем, как меняется импорт удобрений из Беларуси, импорт в сторону самой Россией. Если посмотреть в конце года на статистику, то будет понятно, кто и чем занимался летом, осенью. Если знать, как пользоваться базами данных, то вычисляются такие факты элементарно. В этом контексте они могут поменять формулу, документы, но всё равно это всё будет видно в статистике. В теории Европейская комиссия за такую игру не по правилам, например, может добавить новые коды в пакет санкций. Конечно же, статистика и весь этот товарооборот являются довольно нишевыми аспектами. Если люди в этом разбираются, то теоретически стана просто может как-то поменять формулы этих удобрений и экспортировать их иначе.

- Если мы посмотрим на Беларусь, как на рынок для Литовских предприятий, которые экспортируют туда товар, или же для литовского бизнеса, располагающегося на территории этой страны какие-то свои бизнес-проекты, то, насколько введение санкций является серьезным ударом для внешней торговли Литвы?

– Здесь есть несколько моментов. Что касается экспорта товаров из Литвы, то Беларусь не входит даже в ТОП-20 наших экспортных партнеров. В Беларусь мы мало чего экспортируем. Наверное, 80% экспорта Литвы идёт на территорию ЕС. В этом контексте потери для Литовских компаний будут минимальными.

Однако экспорт делится на два сегмента: экспорт продукции Литвы и реэкспорт. В контексте реэкспорта Беларусь довольно важна Литве. Это означает, что логистические компании Литвы, транспортные компании используют Беларусь как плацдарм, чтобы идти на российский рынок. В этом контексте какие-то проблемы могут присутствовать. Однако, наверное, здесь есть и выход из ситуации. Например, транспортные компании могут попасть на рынок России через Латвию и какие-то другие страны. Да, это неприятно, больно, менее выгодно экономически, однако данная ситуация не смертельна.

- Как Вы считаете, возможные потери от введённых санкций Литва может компенсировать IT сектором, если какое-то определённое количество IT сотрудников и фирм переместятся в Литву?

– Скажу иначе. Компенсировать санкции возможно вообще ничего не делая, благодаря структуре роста экономики Литвы. Если посмотреть на наши последние данные, то можно отметить, что очень сильно растёт самый главный сектор экономики Литвы. Это промышленность, которая практически никак не связана с Беларусью.

Во-вторых, в Литве мы уже сейчас наблюдаем форму V роста внутреннего потребления, а это второй по величине сектор экономики в нашей стране. Третьим по величине сектором является транспорт, у которого на данный момент отличная ситуация. Даже ничего не делая, благодаря структуре экономики Литвы, потери от санкций будут полностью компенсированы натуральным экономическим ростом тех секторов, которые занимают самую большую долю в нашей экономике.