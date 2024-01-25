Экономист: рост зарплат в Литве будет в несколько раз опережать рост цен

В конце прошлого года Swedbank прогнозировал, что ВВП в стране вырастет до 1,2%.
"Мы видим множество признаков улучшения экономических тенденций. Не по всему миру, но на важных для нас рынках и в Литве", – сказал Н. Мачюлис на пресс-конференции.
"Реальные зарплаты в конце прошлого года поставили новый рекорд – жители восстановили покупательную способность, утраченную во время скачка инфляции. Этот процесс продолжится и в этом году, рост заработной платы будет в несколько раз опережать рост цен", – отметил он.
По оценкам экономистов Swedbank, в прошлом году экономике Литвы удалось избежать экономического спада благодаря стремительному росту бизнеса и, в частности, росту государственных инвестиций, а также незначительному восстановлению потребления населения в конце года.
Между тем, прогноз инфляции на этот год снижен до 1,5%, а рост средней заработной платы должен замедлиться до 8,5%. По оценкам экономистов банка, чистая эмиграция в этом году сохранит свой положительный уровень уже шестой год подряд, однако занятость, которая в прошлом году достигла рекордных высот, в этом году может несколько снизиться из-за негативных естественных демографических тенденций.
"В этом году ожидается восстановление потребления, экономический рост будет дополнительно стимулироваться фискальным импульсом, а во второй половине года мы, вероятно, увидим и признаки восстановления инвестиций населения в жилье", – сказал главный экономист Swedbank.
Swedbank прогнозирует, что по мере усиления конкуренции на экспортных рынках рост заработной платы в этом и следующем годах должен замедлиться до 8,5 и 6,5% соответственно, при этом уровень безработицы останется стабильным. Аналогичные темпы роста зарплат в 2024 г. Swedbank прогнозировал и в конце прошлого года, а в 2025 г. предполагался 6,2-процентный рост.
Также ожидается, что экономика еврозоны в первой половине этого года еще практически не будет расти, но позднее стимулом для ее роста должно послужить восстановление мирового спроса на товары, увеличение реальных доходов населения и более мягкая монетарная политика.