Экономист прогнозирует еще одну волну роста цен в Литве

Экономист сказал, что Европейский центробанк явно перестарался с повышением базовой процентной ставки, это приведет к рецессии, которая начнется летом этого года.

"Серьезная рецессия неизбежна. Несмотря на то, что Центробанк Европы и Центробанк Литвы успокаивают, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что при такой процентной ставке нам не избежать рецессии. Это значит, что осенью этого года Центробанк Европы начнет снижать процентную ставку, а в начале следующего года будет вынужден принимать меры для побуждения экономики.

Я думаю, что аналогично будет действовать и Центробанк США, параллельно мы будем наблюдать быстрый рост экономики Китая после COVID. Наконец, новый этап печатания денег и Китай спровоцируют еще одну волну инфляции", – сказал Изгородин.

Он согласился с тем, что с одной стороны Центробанк Европы, борясь с инфляцией, ведет себя правильно, но с другой, выбранные им средства приведут к тому, что потребуется еще одно вливание денег в экономики.

"Я не исключаю, что инфляция в конце этого года или в начале следующего снизится до 2%, а в конце II полугодия следующего года снова начнет расти", – прогнозировал он.

Центробанк Литвы прогнозирует, что в этом году инфляция составит 9%, а в следующем снизится до 2,7%.