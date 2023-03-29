Экономист прогнозирует еще одну волну роста цен в Литве

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Экономист Александр Изгородин убежден, что нынешняя инфляция спадет, а летом начнется рецессия, тогда в конце следующего года Литву ждет еще одна волна инфляции. Ее вызовет поощрение экономики и печатание денег.
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Экономист сказал, что Европейский центробанк явно перестарался с повышением базовой процентной ставки, это приведет к рецессии, которая начнется летом этого года.

"Серьезная рецессия неизбежна. Несмотря на то, что Центробанк Европы и Центробанк Литвы успокаивают, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что при такой процентной ставке нам не избежать рецессии. Это значит, что осенью этого года Центробанк Европы начнет снижать процентную ставку, а в начале следующего года будет вынужден принимать меры для побуждения экономики.

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Я думаю, что аналогично будет действовать и Центробанк США, параллельно мы будем наблюдать быстрый рост экономики Китая после COVID. Наконец, новый этап печатания денег и Китай спровоцируют еще одну волну инфляции", – сказал Изгородин.

Он согласился с тем, что с одной стороны Центробанк Европы, борясь с инфляцией, ведет себя правильно, но с другой, выбранные им средства приведут к тому, что потребуется еще одно вливание денег в экономики.

"Я не исключаю, что инфляция в конце этого года или в начале следующего снизится до 2%, а в конце II полугодия следующего года снова начнет расти", – прогнозировал он.

Центробанк Литвы прогнозирует, что в этом году инфляция составит 9%, а в следующем снизится до 2,7%.

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