"Экономика Литвы - зрелая, сбалансированная и даже такие сильные потрясения оставили очень небольшой след", - заявил в пятницу Н. Мачюлис после того, как статистики сообщили, что несмотря на влияние коронавирусной пандемии спад литовской экономики в прошлом году составил всего 1,3%.

По словам экономиста Swedbank, небольшой спад обусловлен благоприятной структурой литовской экономики - у страны невелика зависимость от въездного туризма, ожидания жителей страны высоки, проводится антициклическая государственная фискальная политика.

"Очень важно, что у жителей сейчас накоплен огромный финансовый резерв, который, наверное, так или иначе, в 2021 году они начнут тратить", - сказал Н. Мачюлис.

"Мы не прогнозируем, что вторая волна пандемии может оставить какой-то болезненный след в литовской экономике. В этом году экономика уже будет расти, и рост, по нашим оценкам, составит 2,7%", – сказал экономист.

Департамент статистики в пятницу сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро. В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.