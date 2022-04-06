По данным банка, среднегодовая инфляция в Литве в этом году составит 10,7%, а в следующем году она снизится до 2,9%.
"Действительно высокая инфляция, но хорошая новость в том, что мы прогнозируем быстрое снижение уже во второй половине этого года, ее пик близок, скорее всего, он будет достигнут в марте-апреле, тогда базы и другие факторы должны быстро снизить инфляцию", - заявил Мачюлис на презентации прогнозов.
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