08 августа 2023 г. 16:52

Экономист о рынке недвижимости: такого скромного количества проданных квартир не видели 11 лет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

На литовском рынке жилья в июле фиксировался спад – количество зарегистрированных договоров купли-продажи квартир за год сократилось на 24 проц., индивидуальных жилых домов – на 22 проц. Как отмечает экономист SEB Тадас Повилаускас, такое скромное количество проданных квартир было только в июле 2012 г., т. е. 11 лет назад.

Кроме того, количество сделок сократилось во всех пяти крупнейших городах страны, добавляет он.

"Исторически июль и июнь были похожи по числу сделок, но в июле этого года количество сделок сократилось на 20 проц. по сравнению с июнем. Может в этом году в июле люди больше внимания уделяли отпуску, чем раньше?

Увидим по сделкам осенью, однако весьма вероятно, что не концентрация на отпуск, а рост процентных ставок, не падающие цены на жилье и неопределенность относительно экономической ситуации осенью являются теми причинами, которые заставляют потенциальных покупателей ждать осени на рынке жилья", – прокомментировал Т. Повилаускас в Facebook.

Зафиксированный июльский результат по большинству категорий недвижимости был примерно на 25-30 проц. ниже обычного июльского, сообщил во вторник Центр реестров, анализирующий официальные данные по сделкам.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии