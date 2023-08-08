Экономист о рынке недвижимости: такого скромного количества проданных квартир не видели 11 лет

Кроме того, количество сделок сократилось во всех пяти крупнейших городах страны, добавляет он.

"Исторически июль и июнь были похожи по числу сделок, но в июле этого года количество сделок сократилось на 20 проц. по сравнению с июнем. Может в этом году в июле люди больше внимания уделяли отпуску, чем раньше?

Увидим по сделкам осенью, однако весьма вероятно, что не концентрация на отпуск, а рост процентных ставок, не падающие цены на жилье и неопределенность относительно экономической ситуации осенью являются теми причинами, которые заставляют потенциальных покупателей ждать осени на рынке жилья", – прокомментировал Т. Повилаускас в Facebook.