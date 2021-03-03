"Когда я говорю о завершающемся кризисе, я не имею в виду все государства, все секторы экономики. В Литве у нас была вторая волна пандемии, ее удалось приостановить <...>", – заметил собеседник, сказав, что ситуация такова, что говорить о масштабных послаблениях в экономике пока рано.

"Вакцинация - единственный выход из такого кризиса, мы идем к этому, но медленнее, чем некоторые другие страны, ЕС тут отстает. Массовый иммунитет возможен лишь к осени", – сказал Мачюлис.

Если говорить в общем, то что касается пандемии и экономических последствий карантина, то тут, по его слова, Литва в еврозоне пострадала меньше других стран. ВВП страны снизился меньше чем на 1%, но, по его словам, в вопросе гуманитарных последствий, смертей, ситуация иная.

"В ЕС мы на втором месте по количеству сверхсмертей", – заметил экономист.

Говоря об экономических последствиях, Мачюлис заверил, что в Литве их было немного, а влияние второй волны намного меньше, чем первой.

"Если тогда доходы жителей снизились на треть, то сейчас на 1/10, и все – в тех специфических сферах, где люди не могут тратить деньги: поездки, гостиницы, рестораны, другие формы досуга. Остальная часть экономики процветает. Это показывают многие показатели, например, экспорт товаров литовского происхождения. Промышленность на волне, это связано с высоким спросом на литовские товары в Европе и в других странах мира", – сказал он.

Мачюлис заметил, что на рынке наблюдается следующее явление - избыток средств вкладывают в акции, а такое в экономике бывает перед тем, как лопается пузырь.

"Делать прогнозы еще рано, поскольку факт пузыря пока все игнорируют, игнорируют фундаментальные показатели и говорят, что высокие цены на акции можно объяснить тем, что деньги ничего не стоят, а процентная ставка находится на историческом минимуме. Но главный вопрос - что приведет к колебаниям и взрыве пузыря? Я думаю, это будет связано с изменениями процентных ставок на рынке облигаций", – сказал экономист.

По словам Мачюлиса, это завершение эйфории на рынке акций приведет к росту инфляции, которая видна и сейчас.