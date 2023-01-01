"Этот год, несмотря на все испытания, войну, энергетический кризис, был лучше, чем мы ожидали в феврале. Два показателя – экономика в этом году все равно росла. Этот год мы, наверное, завершим с ВВП в 2,2-2,4 проц. Наверное, для человека это мало о чем говорит, но главное для человека – это занятость и рынок труда. Пока у людей есть работа, больших проблем нет", - радиостанции Žinių radijas сказал Т. Повилаускас.

Он отметил, что есть признаки того, что безработица начнет расти с учетом меняющейся ситуации в Европе, но на данный момент она очень низкая.

"Безработица в этом году снизилась еще больше, и даже в данный момент у нас все еще очень низкий уровень безработицы, который все еще не растет. Есть признаки того, что она начнет расти, мы видим, что ситуация в Европе немного меняется, но тот факт, что безработица была очень низкой и все еще снижалась, говорит о том, что этот год был хорошим", - сказал экономист.

Т. Повилаускас считает, что основная причина, по которой люди до сих пор испытывают раздраженность, заключается в том, что доходы росли медленнее, чем инфляция. Однако, по его словам, по сравнению с другими европейскими странами литовцы наиболее оптимистичны в отношении финансового положения.

"Основная причина, по которой люди настроены пессимистично – это инфляция, но если сравнивать ее с Европейским союзом, в странах ЕС проводятся ежемесячные опросы жителей относительно финансового положения, то литовцы в Европе настроены наиболее оптимистично. Не будем забывать об этом", - сказал экономист SEB.

"Да, ситуация ухудшается, но на данный момент мы все еще наиболее оптимистичные по опросам Евростата, и даже иностранцам это очень сложно объяснить, когда инфляция составляет 20 проц. и люди живут с хорошим настроением по сравнению с остальной Европой. В остальной Европе настроения хуже", - добавил он.

Наконец, экономист прогнозирует, что в следующем году экономическая ситуация в стране будет хуже, чем в этом году.

"Этот год был неплохим, в следующем году мы прогнозируем баланс между ростом и спадом, немного более высокую безработицу и довольно значительную инфляцию. Будет немного хуже, чем в этом году", - сказал Т. Повилаускас.