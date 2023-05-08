Экономист: литовские производители фиксируют невиданное падение заказов

По его словам, похоже, что проблемы, с которыми столкнулась литовская промышленность в первом квартале, будут и во втором квартале.

"Согласно результатам опросов Европейской Комиссии, в апреле текущего года мнение литовских промышленных предприятий о запасах произведенной продукции поднялось до такого уровня, который в последний раз фиксировался в январе 2009 г. – когда литовская промышленность страдала от последствий мирового финансового кризиса.

Данный показатель свидетельствует о том, что у литовской промышленности возникают все большие сложности с реализацией произведенной продукции, которая продолжает заполнять склады. То, что показатель запасов произведенных товаров вырос до январского уровня 2009 года, означает, что литовские производители фиксируют очень серьезное падение заказов на экспортных рынках, масштабы которого напоминают времена мирового финансового кризиса", – написал в понедельник в Facebook А. Изгородинас.

Экономист добавил, что рост складских запасов произведенной продукции является нехорошим сигналом относительно перспектив литовского промышленного производства: склады, забитые нереализованной продукцией, будут вынуждать литовских производителей сокращать объемы производства и концентрироваться на реализации уже произведенных товаров, а не на производстве новых.

По его словам, об этом свидетельствуют и производственные прогнозы литовских промышленных предприятий. В апреле они были худшими с начала 2023 года.

"Основной причиной снижения ожиданий и фактических объемов производства литовской промышленности является резкое падение потребления товаров второй необходимости на рынках Европейского союза. Например, в марте в Германии оборот розничной торговли непродовольственными товарами сократился на 7,3 проц., в Швеции – на 14,2 проц., в Финляндии на 6,5 проц. и так далее.

В Европе де-факто уже сейчас наблюдается значительный спад потребления, который в ближайшем будущем будет только усиливаться, так как Европейский центральный банк в несколько раз повысит базовые процентные ставки, что еще сильнее повлияет на снижение оборотов потребления в странах еврозоны. Высокопроцентное бремя также ограничит потребление и на тех рынках ЕС, которые не входят в еврозону, например, в Швеции, где тенденции потребления крайне негативны.

Я думаю, что литовские экспортеры должны готовиться не к техническому, а к существенному сокращению объема заказов во втором квартале этого года", – сказал А. Изгородинас.