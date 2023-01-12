"Насколько я знаю от членов бизнес-конфедерации, проблема отступила после обращения в Европейскую Комиссию. Конечно, это не дает дополнительной большой выгоды касательно изолированному конфликту с Китаем. Но с другой стороны, как мы видим, Литва укрепила доверие западных партнеров, когда возник этот конфликт", – прокомментировал в среду Delfi М. Дубниковас.

Экономист добавил, что на заморозку данного конфликта огромное влияние оказала Европейская Комиссия (ЕК), которая заступилась за Литву. По его словам, благодаря содействию со стороны ЕК, было обеспечено, что Китай не будет тормозить ни литовские товары, ни товары, комплектующие для которых произведены в Литве.

"Этот конфликт сделал нас известными и показал всем, что у нас есть стержень. Кроме того, Европейская Комиссия выполняет свою работу и заступается за Литву, и она действительно снизала то преследования, которое на начальном этапе было серьезным. Потому что чувствовалось, что наши товары не поставляются в Китай, но Литву преследовалась и как страна происхождения комплектующих. Кажется, этого уже нет", — пояснил он.

Однако, по словам экономиста, даже после "разрешения конфликта" у Литвы больше не будет доступа к китайскому рынку. По его мнению, бизнес и правительство той страны подобные конфликты и разногласия помнят долго.

"Мы действительно, в принципе, потеряли китайский рынок. Скорее всего мы потеряли все возможности расширяться там и в будущем, потому что память у китайцев в большинстве случаев довольно долгая. Но что хочу отметить, так это то, что наши потери, вероятно, будут компенсированы именно за счет укрепления имиджа у наших партнеров на Западе", — заверил М. Дубниковас.

ELTA напоминает, что в конце 2021 года Китай применил в отношении Литвы жесткие экономические меры после того, как в Вильнюсе было разрешено работать представительству Тайваня, в названии которого было использовано название острова, а не его столицы Тайбэя.

Двусторонние разногласия тогда представители бизнеса назвали кризисом, а Еврокомиссия по поводу этих действий Пекина обратилась во Всемирную торговую организацию.