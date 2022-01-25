Экономист: цены по-прежнему будут расти, пик еще не достигнут

Экономист банка SEB Повилаускас отметил, что угроза коронавируса уже вышла из списка самых больших угроз, уступая место геополитическим факторам риска.

"Например, российская инвазия в Украину сразу же смешала бы все экономические прогнозы. Если прекратится транзит белорусских удобрений через Литву, то Литве вряд ли удастся избежать ответных действий со стороны Беларуси. В этом году могут ужесточиться и действия Китая в отношении литовского бизнеса", – заметил он, но прибавил, что прочная основа может обусловить устойчивость литовской экономики в этом году.

В последнем квартале 2021 года рост ВВП составил почти 5%. Хотя угроз в этом году больше, но прогноз роста экономики в этом году пока снижается минимально - с 3,6 до 3,5%.

Рост экономики в этом году будет медленнее из-за снижения потребления и экспорта. Основные риски - политическое напряжение в отношениях с Китаем и Беларусью, высокая инфляция.

SEB ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 г., поскольку точно сложно оценить влияние действий Китая на экономику страны.

По прогнозам Повилаускаса, больше всего замедлится вклад промышленности в рост ВВП, а также транспортного сектора.

Экономист обратил внимание на наличие двух проблем. Во-первых, цены на энергоресурсы в конце года, в январе они остаются по-прежнему высокими. Вторая проблема – в декабре компании, экспортирующие товары из Китая, столкнулись с проблемами на китайской таможне.

"По данным китайской таможни, в декабре в Китай привезли литовские товары на сумму 3 млн. евро, в другие месяцы - на 3- млн. евро. Часть продукции компании направят на другие рынки, но некоторые компании понесут убытки, если ситуация не изменится. Однако больше проблем будет, если Китай начнет не впускать товары из других стран, которые используют литовские компоненты", – констатировал Повилаускас.

По словам экономиста, инфляция в Литве еще не достигла пика, в феврале она приблизится к 12%, а снижаться начнет с середины года, если на международном рынке начнут снижаться цены на энергоресурсы.

"У многих жителей сбережения в 2020–2021 гг увеличились, поэтому по крайней мере на короткое время запады у домашних хозяйств есть", – заметил Повилаускас.

По его словам, количество работников в этом году будет расти медленнее, чем в прошлом. Кроме того, долен снижаться уровень безработицы, однако число долгосрочных безработных будет рекордно высоким.

Согласно прогнозам, средний уровень безработицы, который в 2021 г. составлял 7%, в этом достигнет 6,4%, а в 2023 г. – 6,1%.

По прогнозам экономистов SEB, в среднем зарплаты в Литве в 2022 г. вырастут на 8,7-9,1%, а в 2023 г. – 6,5-7%.

"С начала этого года в Литве минимальная зарплата увеличилась с 642 до 730 евро, почти на 14%, это одна из основных причин роста зарплат во всех секторах, особенно в тех, где зарплаты были практически равны минимальным. Это касается секторов общепита, проживания, администрирования, транспорта. Кроме того, зарплаты больше всего вырастут там, где не хватает работников", – сказал Повилаускас.

По данным компании Ober-Haus, средняя цена проданного в декабре в Вильнюсе жилья была на 23% выше, чем годом ранее. Рост доходов, рост сбережений во время пандемии и стремление не держать на счетах наличные, снижение выбора нового жилья сказались на росте цен на недвижимость. Цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты, поэтому доступность жилья стала меньшей.

"Молодой семье в этом году будет сложнее отложить деньги на первый взнос из-за высокой инфляции и быстрого роста цен на недвижимость", – сказал Повилаускас.

Кроме того, согласно прогнозам, процентная ставка может начать расти со следующего года.