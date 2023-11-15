Экономист банка Swedbank: в 2024 году годовая инфляция в Литве будет ниже 2%

"Литовская экономика в этом году должна сократиться на несколько десятых процентного пункта, прогноз не меняется", – заявил Н. Мачюлис.

Экономист заверил, что несмотря на прогноз Центробанка Литвы по 3-процентной инфляции в 2024 году, по мнению Swedbank, она будет ниже 2%.

"Наши прогнозы отличаются от прогнозов Банка Литвы", – подчеркнул он.

Н. Мачюлис отметил, что с точки зрения влияния инфляции существует значительная разница между подорожанием товаров и услуг. По его словам, товары в промежуток между 2022 г. и октябрем 2023 года подорожали на 1,9%, а услуги – на 7,7%.

Кроме того, по его словам, при изучении изменения за последние 2 года, все продукты питания в Литве подорожали на 41%, а нынешние цены на продукты питания выше, чем в среднем по Евросоюзу.

Экономист Swedbank прогнозирует, что в следующем году занятость несколько снизится, а уровень безработицы достигнет 7,1%. По его словам, рост заработной платы замедлится до 8,5%.