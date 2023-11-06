Экономист банка Swedbank: прогнозируем, что в апреле ЕЦБ снизит процентные ставки

"Инфляция сейчас снизилась гораздо больше, чем прогнозировал ЕЦБ, потому что в сентябре он прогнозировал, что среднегодовая инфляция в следующем году будет выше 3%, сейчас она уже упала ниже 3%, а в некоторых странах наблюдается дефляция. Глядя на ряд предварительных показателей, мы видим, что в ближайшие месяцы дефляционная тенденция будет распространяться и в Литве, в начале следующего года мы увидим падение инфляции ниже 2%", - сказал Мачюлис в понедельник в эфире Žinių radijas.

"Похожие тенденции будут наблюдаться во всей еврозоне. Наш текущий прогноз заключается в том, что в апреле ЕЦБ снизит ключевые процентные ставки, и снизит их довольно быстро, примерно до 2,5% к концу следующего года. Это достаточно значительное отступление", - отметил он.

Мачюлис подчеркнул, что быстрое ухудшение услуги кредитования в еврозоне и другие негативные аспекты обернутся экономической рецессией, в результате чего ЕЦБ в ближайшие шесть месяцев начнет говорить о проявлениях дефляции, а не инфляции.