Экономист банка Swedbank признала: жителям жилье в Вильнюсе уже не по карману

"Доступность жилья резко снизилась. В Вильнюсе и Таллине жилые дома и квартиры практически не по карману среднему домашнему хозяйству. В Латвии положение немного лучше, но в Вильнюсе и Таллине среднестатистическому хозяйству жилье практически недоступно", – сказала в минувшую среду Зоргенфрейа.

"Активность на рынке жилья снизилась – особенно в Таллине и Вильнюсе, но это происходит и в Риге", – продолжила она.

По ее словам, это обусловлено решениями Европейского центробанка, связанными с повышением базовой процентной ставки, падением рынка нового жилья, а также снижение покупательной способности жителей стран Балтии.

"Мы видим, что в секторе жилья снижается количество выдаваемых разрешений на строительство, (…). Это меньше заметно в Латвии, но в Литве и Эстонии актуально. Строят меньше нового жилья.

Это не сюрприз, поскольку сектор жилья замедлился из-за высокой базовой процентной ставки и неопределенности в экономике", – сказала Зоргенфрейа.