Экономист банка Swedbank признала: жителям жилье в Вильнюсе уже не по карману

"Доступность жилья резко снизилась. В Вильнюсе и Таллине жилые дома и квартиры практически не по карману среднему домашнему хозяйству. В Латвии положение немного лучше, но в Вильнюсе и Таллине среднестатистическому хозяйству жилье практически недоступно", – сказала в минувшую среду Зоргенфрейа.
"Активность на рынке жилья снизилась – особенно в Таллине и Вильнюсе, но это происходит и в Риге", – продолжила она.
По ее словам, это обусловлено решениями Европейского центробанка, связанными с повышением базовой процентной ставки, падением рынка нового жилья, а также снижение покупательной способности жителей стран Балтии.
"Мы видим, что в секторе жилья снижается количество выдаваемых разрешений на строительство, (…). Это меньше заметно в Латвии, но в Литве и Эстонии актуально. Строят меньше нового жилья.
Это не сюрприз, поскольку сектор жилья замедлился из-за высокой базовой процентной ставки и неопределенности в экономике", – сказала Зоргенфрейа.
Swedbank прогнозирует, что в сентябре ЕЦБ в последний раз повысит процентную ставку до 4%, а в апреле следующего года начнет ее снижать. Причина – снижение инфляции и остановка роста экономики.
Зоргенфрейа отметила, что покупательная способность жителей стран Балтии, которая в прошлом году значительно снизилась, стала восстанавливаться и должна вернуться на прежний уровень, который был до начала роста инфляции.
"В Литве это произойдет быстрее, но похожий процесс будет наблюдаться также в Латвии и Эстонии. Зарплаты продолжают расти. Значит покупательная способность понемногу восстановится", – прогнозировала экономист.
В августе 2023 года в Вильнюсе было продано 200 квартир, общей стоимостью 33 млн. евро, сообщают аналитики Hanner. Средняя стоимость 1 кв. м жилья - 3364 евро.