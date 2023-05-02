Экономика Литвы находится в состоянии технической рецессии

Оценка была получена после применения эконометрических моделей с учетом имеющихся статистических данных.
Это второй квартал подряд, когда в Литве фиксируют отрицательный показатель ВВП.
В четвертом квартале 2022 г. реальное изменение ВВП составило -0,5%.
Это означает, что в Литве фиксируют техническую рецессию.
В первом квартале 2023 г. самое большое отрицательное влияние имели показатели обрабатывающей промышленности, оптовой, розничной торговли, результаты транспортных компаний, сферы недвижимости и складирования.
В первом квартале 2023 г., по сравнению с первым кварталом 2022 года снижение ВВП составило -3,7%.
Значения и изменение ВВП и его компонентов зависит от сезона, поэтому для сравнения темпов изменения ВВП и его компонентов используют данные, полученные после устранения влияния сезона и числа рабочих дней.
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