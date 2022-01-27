ЕК предоставила 170 млн евро на проект синхронизации ЛЭП Балтийских стран

Общая стоимость финальной части проекта составляет 238 млн евро, а Балтийским странам выделена максимально возможная сумма, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
Средства будут направлены на модернизацию сети, оборудование для управления частотами и проектирование информационных систем, что в 2025 году позволит странам Балтии работать независимо на той же частоте, что и Польша и другие европейские страны.
Стоимость литовских проектов составляет 41 млн евро, латвийских - 49 млн. евро, эстонских – 37 млн евро, польских - 111 млн евро.
До этого страны Балтии и Польша получили более 1 млрд. евро помощи ЕС в модернизации национальных электросетей, строительстве морской перемычке ЛЭП Harmony Link и установке синхронных компенсаторов в странах Балтии.
Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.
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