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Европейская Комиссия (ЕК) выделила 170 млн. евро на поддержку проекта синхронизации линий электропередач (ЛЭП) стран Балтии с сетями континентальной Европы.
ЕК предоставила 170 млн евро на проект синхронизации ЛЭП Балтийских стран
© DELFI / Andrius Ufartas

Общая стоимость финальной части проекта составляет 238 млн евро, а Балтийским странам выделена максимально возможная сумма, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Средства будут направлены на модернизацию сети, оборудование для управления частотами и проектирование информационных систем, что в 2025 году позволит странам Балтии работать независимо на той же частоте, что и Польша и другие европейские страны.

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Стоимость литовских проектов составляет 41 млн евро, латвийских - 49 млн. евро, эстонских – 37 млн евро, польских - 111 млн евро.

До этого страны Балтии и Польша получили более 1 млрд. евро помощи ЕС в модернизации национальных электросетей, строительстве морской перемычке ЛЭП Harmony Link и установке синхронных компенсаторов в странах Балтии.

Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.

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