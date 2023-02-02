ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 3%

Также ЕЦБ повысил ставку по депозитам овернайт до 2,5% и ставку по кредитам овернайт до 3,25%. Обе ставки увеличены на 0,5 процентного пункта.

Новые ставки вступят в силу 8 февраля.

ЕЦБ повышает процентные ставки пятый раз подряд.

В отчете Совета ЕЦБ подчеркивается, что "совет будет придерживаться начатого курса, который включает существенное повышение процентных ставок в стабильном темпе".

Учитывая давление основной инфляции, ожидается, что на следующем заседании по монетарной политике в марте процентные ставки снова будут повышены.