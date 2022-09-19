Дорогое отопление ждет и каунасцев, ситуацию может изменить решение правительства

Цены на отопление в Каунасе каждую осень вызывают немало дискуссий. В этом году их подогревают и растущие цены на биотопливо и на газ. Газ используют только в самый холодный период, когда биотоплива недостаточно. Если цены на газ намеренно поднял Владимир Путин, чтобы вызвать недовольство и хаос в Европе, то рост цен на биотопливо обусловлен начатой им же войной.

До войны немало сырья для биотоплива в Литву привозили из России, Беларуси и Украины. Сейчас этот импорт прекращен.

"Из-за неопределенной геополитической ситуации энергетический сектор, включая цены на отопление, сейчас практически непрогнозируем. Конечная стоимость отопления зависит от того, какие энергоресурсы используются, какая на них цена, поскольку 70–80% цены теплоэнергии составляет стоимость топлива.

Биотопливо на рынке Baltpool подорожало на 45%. Пока прогнозируется, что цена на отопление в Каунасе будет одной из самых низких в Литве, поскольку почти 90% всей энергии получают за счет биотоплива. А оно хоть и дорожает, все же дешевле газа и электричества", – сказал Delfi представитель "Каунасской энергии" (Kauno energija) Шарунас Булота.

Сейчас говорят о том, что Каунасу удастся избежать большого скачка цен, поскольку рядом с городом действует Каунасская когенерационная электростанция (на ней сжигают мусор). Так обещали жителям при строительстве этого объекта. Но, к сожалению, на деле все получилось не так. Отопление дешево город не получает.

Электростанцию контролирует государственная компания Ignitis, которая продают теплоэнергию по рыночным ценам.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс сказал Delfi, что Ignitis тоже хочет заработать, кроме того, нет такого закона, который обязал бы продавать более дешевую энергию по определенной цене. По этой причине, по словам Лукошявичюса, наличие такого объекта не приведет к изменению цен на отопление.

Ignitis - компания, генерирующая прибыль, поэтому она старается зарабатывать.

"Летом, когда конкуренция большая, отопление продают дешево, зимой все стараются заработать. Тем более, что в Каунасе большинство независимых поставщиков понесло убытки, их надо компенсировать. Поэтому никакой благотворительности не будет", – сказал Delfi Лукошявичюс.

"Если бы и продавали дешевле, то особого переворота не было бы. Каунасская когенерационная электростанция может произвести максимум 70 МВт, а в морозы Каунасу надо 200–300 МВт", – заметил специалист.

Однако, по словам Булоты, если бы Ignitis поставлял эту теплоэнергию городу за себестоимость, то это сказалось бы на конечной цене.

Представители "Каунасской энергии" пока не берутся прогнозировать цены на теплоэнергию в Каунасе, однако, по оценке Лукошявичюса, цена будет примерно на 30% выше. И это не так плохо, как в других городах, которые зависят от природного газа.

"Главный акционер "Каунасской когенерационной электростанции" - Ignitis. Мы надеемся, что правительство учтет рост прибыли своих компаний и сделает так, чтобы эта электростанция продавала Каунасу теплоэнергию по себестоимости или близкой к ней цене", – сказал советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс.

Как к такому предложению относится компания Ignitis?

Представитель Ignitis и Каунасской когенерационной электростанции Александр Зубряков сказал, что компания работает по действующим законам. Он акцентировал, что окончательная цена зависит не от компании.

"Обязанность компании - действовать по законам, обеспечить безопасную и эффективную деятельность. Компания уже сейчас поставляет теплоэнергию по конкурентной цене, поощряя комнкуренцию. Поэтому каунасцы платят за теплоэнергию меньше, чем жители других городов Литвы.

Кроме того, надо заметить, что компания поставляет городу меньше 1/3 теплоэнергии, в которой он нуждается. Это значит, что она не является тем основным поставщиком, который формирует цену. Еще раз подчеркиваем, что не компания устанавливает конечную цену, это делают по методике Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ)", – сказал Delfi Зубряков.