Все, кто этим летом планирует поехать в Ниду, должны иметь в виду, что с 1 июня увеличилась плата за переправу на пароме Smiltynės perkėlа.

Сейчас за пассажиров надо платить 1,1 евро (был 1 евро), а за легковой автомобиль 13 евро (было 12,7 евро).

Важно знать, что с 1 июня увеличился о экологический сбор - за легковой автомобиль он составляет 30 евро (был 10 евро).

Значит, те, кто едет на автомобиле, только за въезд и переправу заплатят 43 евро, плюс горючее - 25-30 евро в одну сторону, если ехать в Ниду из Вильнюса. Значит, транспорт обойдется в 73 евро (без поездки назад).

На косу можно поехать и на автомобиле каршеринговой компании, например Citybee. В этом случае поездка обойдется в 110 евро плюс переправа и въезд - итого 153 евро (в одну сторону).

Можно приехать в Ниду на поезде – Pajūrio ekspresаs.

Поезд выходит из Вильнюса, а в Кретинге пассажиров пересаживают в автобусы и везут дальше до Ниды. Поездка в одну сторону обойдется в 25 евро во втором классе или 31 евро – в первом классе.

Любители экзотики могут добраться до Ниды на катере Raketa из Каунаса. Поезда займет 3.45 ч. Цена билета в одну сторону - от 29 евро, но за багаж, который весит больше 10 кг надо доплачивать.

Можно ехать и на автобусе. По данным autobusubilietai.lt, билет для взрослых в одну сторону стоит 26 евро.

В Палангу также можно ехать на разного рода транспорте. Те, кто едет на своем авто, должны помнить о плате за парковку в городе. Если поездка на своем авто из Вильнюса обойдется в 25 евро, то надо помнить, что с 15 мая парковка в зеленой зоне стоит 2 евро в час, 1 евро – за полчаса, в красной зоне – 1,2 евро в час, 0,6 евро за полчаса, в желтой - 0,6 евро в час, 0,3 евро за полчаса.

На Citybee в Палангу (в одну сторону) можно доехать за 95 евро, на поезде Вильнюс-Кретинга, плюс на автобусе в Палангу билет второго класса в одну сторону стоит 23 евро, первого класса – 29 евро. Билет на автобус в одну сторону стоит 23-24 евро.

Что касается стоимости жилья, то тут сравнивать цены сложно. По словам главы Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингриды Валайтене, они различаются в зависимости от типа жилья, количества постояльцев, наличия завтраков, времени отдыха и т.д.

На Booking.com, например на 12-13 июня, цены в Паланге начинаются от 26 евро на двоих в частных апартаментах до 300-400 евро в 5-звездочной гостинице с завтраками. В Ниде цены составляют от 55 до 170 евро.

Правда, в Ниде на эти выходные выбирать не из чего, занято 98% объектов.

Заместитель директора Нерингского центра туризма и информации Ангелина Иванова подтвердила, что цены в этом сезоне выросли.

По ее словам, в среднем сутки на двоих в гостиницах Неринги с завтраками в этом году обойдутся в 110-250 евро. "Немало заказов получает и частный сектор – аренда квартиры на семью из 4 человек стоит 100-200 евро в сутки", – сказала она.

Глава портала priejūros.lt Лауринас Шертвичюс сказал, что жители Литвы активно бронируют жилье у моря, места еще есть и на июнь, и на июль, и на август, но на косе - в Прейле, Пярвалке свободное жилье быстро разбирают.

Что касается цен, то как всегда, лидирует Киршская коса - Нида, Пярвалка, Прейла, немного ниже цены в Юодкранте. В Неринге цены колеблются, но в разгар сезона составляют от 80 евро в сутки и больше. Более дешевое жилье - дефицит", – сказал он.

А в Швянтои и Паланге, по его словам, можно найти место за 30-40 евро в сутки на двоих, но есть и апартаменты по цене выше 150 евро. Шертвичюс заметил, что в последнее время большой популярностью пользуется район Кунигишкяй, где предлагают немало нового жилья для отдыха.