Демонтировано 40% оборудования Игналинской АЭС

Глубинный могильник, который в будущем станет конечным пунктом размещения ОЯТ и других долгоживущих радиоактивных отходов, является единственным надежным и окончательным способом обращения с такими отходами. Хотя существующие временные хранилища рассчитаны на хранение отработанного ядерного топлива и других долгоживущих радиоактивных отходов в течение примерно 50 лет, ИАЭС уже сейчас занимается выбором площадки для глубинного могильника. На сегодняшний день в 29 самоуправлениях Литвы определено 77 потенциальных площадок, которые будут подвергнуты всестороннему изучению и оценке до 2047 года. Ожидается, что только после всесторонних и детальных исследований и согласования с общественностью в 2047 году будет выбрана окончательная площадка для глубинного могильника.