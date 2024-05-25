Демонтировано 40% оборудования Игналинской АЭС

За первые четыре месяца этого года было демонтировано 1446 тонн, а всего в этом году планируется демонтировать 5500 тонн оборудования, указывается в сообщении ИАЭС.
До завершения снятия с эксплуатации останется демонтировать около 107 000 тонн оборудования.
По словам руководителя Отдела планирования деятельности Валдаса Ледзинскаса, планируя применять передовые технологии обращения с отходами, предприятие будет стремиться минимизировать количество радиоактивных отходов. В долгосрочной перспективе планируется очищать не менее 75% радиоактивных отходов демонтажа и 95% железобетонных отходов от работ по сносу.
"В процессе снятия с эксплуатации мы будем стремиться очистить как можно большую часть образующихся отходов от радиоактивного загрязнения и вернуть их в качестве вторичного сырья. Радиоактивные отходы, которые невозможно очистить до неконтролируемого уровня, должны быть безопасно и окончательно утилизированы путем помещения их в специальные могильники", - подчеркивает Ледзинскас.
В зависимости от класса радиоактивных отходов существуют различные способы обращения, хранения и захоронения радиоактивных отходов, а также различные типы самих хранилищ. Например, короткоживущие радиоактивные отходы хранятся в специальных сооружениях на поверхности земли - наземных могильниках.
Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) относится к долгоживущим радиоактивным отходам из-за высокого содержания радионуклидов и длительного периода полураспада радиоактивных частиц. ОЯТ накапливалось на протяжении всего срока эксплуатации Игналинской АЭС вплоть до ее закрытия.
Как указывается в сообщении, в настоящее время в реакторах и в бассейнах выдержки ОЯТ отработанного топлива нет. Оно было помещено в специальные контейнеры и размещено в двух временных хранилищах на площадке ИАЭС, где будет храниться до сооружения глубинного могильника.
Глубинный могильник, который в будущем станет конечным пунктом размещения ОЯТ и других долгоживущих радиоактивных отходов, является единственным надежным и окончательным способом обращения с такими отходами. Хотя существующие временные хранилища рассчитаны на хранение отработанного ядерного топлива и других долгоживущих радиоактивных отходов в течение примерно 50 лет, ИАЭС уже сейчас занимается выбором площадки для глубинного могильника. На сегодняшний день в 29 самоуправлениях Литвы определено 77 потенциальных площадок, которые будут подвергнуты всестороннему изучению и оценке до 2047 года. Ожидается, что только после всесторонних и детальных исследований и согласования с общественностью в 2047 году будет выбрана окончательная площадка для глубинного могильника.
Планируется, что в глубинном могильнике будет окончательно утилизировано более 2400 тонн отработанного ядерного топлива и около 10 тыс. тонн графита и других долгоживущих радиоактивных отходов.
На сегодняшний день одна из главных задач ИАЭС – осуществить демонтаж атомной электростанции, не оставив будущим поколениям неоправданного бремени обращения с радиоактивными отходами. Миссия предприятия заключается в создании чистой окружающей среды путем устойчивого управления наследием атомной деятельности. После окончательной эксплуатации и демонтажа станции планируется до 2079 года построить и эксплуатировать глубинный могильник, а в течение этого времени предприятие утвердится в качестве прогрессивной компании нового поколения и будет успешно развивать свою деятельность дальше, указывается в сообщении ИАЭС.