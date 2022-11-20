Демократы предлагают выделить дополнительно 2 млн евро молодым семьям, приобретающим первое жилье в регионах

Зарегистрировавшие предложение члены Сейма подчеркивают, что Программа финансового стимула молодым семьям, приобретающим первое жилье в регионах, с самого начала была популярна среди молодых семей и важным стимулом в процессе развития регионов.
Это доказывает и почти вдвое (20 млн. евро) увеличенное финансирование меры в 2022 году по сравнению с финансированием, выделявшимся с начала программы.
"К сожалению, в представляемом бюджете программе выделяются только 8 млн. евро, и это значительное сокращение без указания каких-либо ясных причин. Предлагаем восстановить хотя бы тот уровень финансирования программы, который был с начала программы (10 млн. евро)",- говорят авторы инициативы.
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