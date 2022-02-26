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Главный акционер портала Delfi Ханс Х. Луйк решил передать в помощь жителям Украины, столкнувшейся с российской агрессией 100 000 евро.
Delfi выделит 100 000 евро в помощь украинским жителям
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Эти деньги распределены так: 50 000 - Литовскому красному кресту, 25 000 – неправительственной организации Blue/Yellow, 25 000 евро – украинским журналистам.

Delfi напоминает, что рупнейшие порталы Delfi.lt, 15min.lt и Lrytas.lt, tv3.lt, Madeinvilnius.lt. VE.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Etaplius.lt готовы помочь украинским коллегам создать временные редакции на территории Литвы, если это потребуется, когда нельзя будет работать в военной зоне, помочь обосноваться там, организовать финансовую и другую необходимую поддержку.

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Директор портала Delfi.lt Витаутас Бенокрайтис сказал, что, только оказывая помощь друг другу, можно победить в любой борьбе.

"Сейчас украинская община СМИ нуждается в огромной поддержке, в другое время в ней можем нуждаться мы или другие соседи. Мы готовы помочь не только созданием временных редакций, но и найти место жительства, оказать финансовую помощь, помощь продуктами, одеждой, средствами для работы и рабочими местами, с которых в безопасности можно будет передавать новости из Украины. Не бойтесь обращаться за помощью", - сказал Бенокрайтис.

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