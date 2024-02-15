Декларирование доходов: вы уже можете видеть, сколько денег вам вернут или придется заплатить

Сами декларации можно подавать с 1 января до 2 мая. Однако ГНИ призывает не торопиться, поскольку суммы еще могут измениться после получения дополнительных данных о расходах или доходах жителей.

Кстати, по крайней мере, часть населения может рассчитывать на возврат в этом году несколько больших сумм, чем в предыдущие годы, поскольку по старым кредитам они платили более высокие жилищные проценты.

Данные декларации еще могут измениться

Работодатели, кредитные организации и т.д. предоставляют в ГНИ данные о доходах населения и расходах к середине февраля, но на практике данные пересматриваются до марта.

Также мы будем публично информировать жителей о полученных значительных объемах данных из третьих источников, переведенных в полностью подготовленные декларации, что, вероятно, будет происходить каждый год в начале марта.