Действия руководства клиники пластической хирургии: подозревают сокрытие налогов, зарплата хирурга - 25 евро

При тесном сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией анализировали данные клиник эстетической дерматологии в Шяуляйском регионе. Внимание следователей и инспекторов ГНИ привлекла одна компания, предоставлявшая много услуг по льготному тарифу НДС.

На услуги сферы красоты установлен тариф 21%, а НДС на лечение составляет 0%. Подозревают, что ряд услуг клиника предоставляла обманным путем по нулевому тарифу.

Сообщается, что инспекторов такое масштабное сокрытие налогов поразило. Администраторы не фиксировали оплату большей части услуг через кассу. Наличные шли непосредственно в карман руководства клиникой безо всякого учета. Это были не отдельные случайные эпизоды, а обычная практика компании, которая старалась избежать уплаты налогов.

По предварительным данным, компания не учла около 400 000 евро доходов и не заплатила около 100 000 евро налогов.

Кроме того, Подозрения вызвали зарплаты работников компании. При том, что услуги стоили сотни евро, акционеры получали зарплату чуть выше минимальной.

В клинике работал известный пластический хирург, приезжавший из другого города, а его зарплата составляла всего 25 евро. Это только усилило подозрения в сокрытии налогов.

6 июня была проведена заключительная операция в этом деле. В ней участвовали налоговые инспекторы из Тельшяя, Клайпеды, Каунаса, Паневежиса и Шяуляя. 50 инспекторов провели около 20 обысков, изъяли 100 000 евро наличными, финансовые документы, компьютерные данные и другие важные улики.

Подозрения предъявлены троим акционерам компании, включая директора. Директора также подозревают в предоставлении неверных данных о доходах, прибыли и имуществе.