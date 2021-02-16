Информация о возможной краже данных была выявлена оперативно. Специалисты в сфере безопасности информировали компанию о возможном преступлении.
"Выяснилось, что ограниченному кругу пользователей стали доступны данные клиентов, зарегистрировавших в системе CityBee до 22 февраля 2018 года. Были преданы огласке их имена, фамилии и персональные коды", – сказал глава CityBee Кристиёнас Кайкарис.
Компания сообщила об этом инциденте в полицию. Сама компания делает все возможное, чтобы убрать эти данные с зарегистрированного за границей форума.
Кайкарис отметил, что этот инцидент не нанесет никакого ущерба клиентам компании CityBee.
"Пароли клиентов защищены, они не были преданы огласке, а внедренная с 1 января 2021 года функция Passcode в приложении CityBee гарантирует высокий уровень безопасности данных клиентов", – сказал он.
Кайкарис отметил, что у мошенников нет доступа к финансовым услугам клиентов компании, поскольку компания не хранит никакую информацию, связанную со способами оплаты услуг.
CityBee сейчас выясняет, каким образом мошенники могли получить доступ к данным клиентов.
CityBee в ближайшее время планирует поделиться и другой важной информацией и происшествии.
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