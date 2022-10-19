По мнению Coface, в этом году ВВП Латвии вырастет на 2,9%, в следующем — на 0,2%, а для Эстонии в этом году прогнозируется рецессия в 0,5%, а в следующем году - рост в 1%, сообщила компания в среду.
"Рост был сильным в первой половине 2022 года, особенно в первом квартале. Однако в предстоящий зимний период существует большая неопределенность в отношении энергетического сырья, в том числе природного газа, цен на него и ожидаемой нехватки. Таким образом, мы можем столкнуться с технической рецессией, когда ВВП будет снижаться даже два квартала подряд", - отметил в сообщении экономист Coface Гжегож Селевич.
Прогнозируется, что в 2023 году мировая экономика вырастет менее чем на 2% - такой, какой был зафиксирован в кризисные 2001, 2008-2009 и 2020 годы.
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