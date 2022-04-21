Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии

"Электричество не отключат. Однако те жители, которые до 18 июня не выберут поставщика временно, на 6 месяцев, будут переведены на гарантийные поставки. Электричество не отключат, но опоздавшим придется больше платить за электричество", – сказал Андрюс Каваляускас, представитель компании Ignitis.
По словам Каваляускаса, клиенты все чаще обращаются к ним с вопросами.
"Каждый день поступает 2000 запросов, мы чувствуем, что людям все еще не хватает информации", – сказал он.
Согласно подсчетам, еще около 400 000 потребителей второго этапа не выбрали независимого поставщика и не заключили с ним договор. Все, кто не выберет поставщика до 18 июня, с 1 июля перейдут на гарантийные поставки.
А это означает, что за электроэнергию они будут платить больше. Согласно законам Литвы, в таком случае цена на электроэнергию вырастет на четверть (на 25%).
"Мы советуем людям не медлить, заключить договор сейчас, это поможет избежать очередей и плохого настроения перед 18 июня, особенно в тех случаях, когда люди намерены заключать договоры в отделах обслуживания клиентов или по телефону", – сказал Каваляускас.
По его словам, проще всего составить договор по интернету.
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