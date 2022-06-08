Что важно знать выбирающим независимого поставщика электричества: три основных момента

Фиксированная цена или биржевая?

Самый важный для многих вопрос – как не обмануться в вопросе цены. Все независимые поставщики, действующие в Литве, дают возможность выбора между фиксированной или переменной ценой. Те, кто выбирает фиксированный вариант на протяжении всего срока действия договора платят ту же цену, независимо от колебания цен на рынке. Те, кто выбрал второй вариант, каждый месяц будут платить за электричество по разным ценам. Цена будет зависеть от цен на рынке.

"Выбор зависит от индивидуального планирования финансов. Если вы выбрали фиксированную цену, то в течение 1-2 лет будете точно знать, сколько будете платить за электричество. Если вы выбираете переменный вариант, то надо полагаться на прогнозы экспертов или следить за ситуацией на рынке", – сказал представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

Специалисты напоминают, что цена на электричество зависит не только от независимых поставщиков, но и от того, какие цены на регулирование системы устанавливает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Сама цена электричества в общей стоимости сейчас составляет около 70%. Эта часть и зависит от поставщика и цен на бирже.

Цены разных поставщиков отличаются в зависимости от срока фиксирования цены. Чем дольше срок, тем меньше будет цена. Однако каждый клиент должен сам оценить такие условия и не пропускать такой момент, как условие расторжения договора.

Представитель EGTO energija Ауримас Янушаускас сказал, что фиксированная цена удобна, но в долгосрочной перспективе биржевая цена все же позволяет сэконономить.

Обратите внимание на условия договора

Цена – важный, но не единственный аспект, на который надо обратить внимание.

Представитель Ignitis Дейвидас Ринкявичюс призывает жителей внимательно читать условия договора и не соблазняться привлекательными, но не всегда выгодными предложениями.

"Надо внимательно читать предложение, договор, убедиться в том, что низкая цена не будет действовать только в течение короткого времени. Надо осторожно оценивать предложения с очень низкими ценами, поскольку зачастую это бывает лишь кратковременное предложение, потом условия изменятся не обязательно в пользу клиента. Фиксировать цену больше чем на 24 месяца не стоит, никто не знает, какой цена будет через пару лет", – сказал он.

Представитель Perlas Energija Вилюс Юрайтис также заметил, что важно читать условия договора. Надо, по его словам, выяснить, не будет ли так, что в обмен на низкую цену вам придется подписать договор на 2, 3, а то и на 6 лет, а если вы захотите его расторгнуть раньше времени, то должны будете вернуть полученные скидки или плату за резервацию.

"Подписывать сейчас долгосрочный договор неразумно: цены сейчас рекордные, если вы подпишете такой договор, то будете платить высокую цену 2,3, а то и 6 лет, а цена на рынке может снизиться. Поэтому лучше фиксировать цену на 6 месяцев или подписывать договор, расторжение которого не потребует дополнительных расходов", – советует Юрайтис.

Если подписывается договор без определенного срока действия, платы за расторжение договора не должно быть по закону. Однако если договор расторгается без веской причины, клиенту, возможно, придется вернуть скидки и заплатить полную цену.

Дополнительные критерии – план и качество обслуживания

Есть и другие моменты, на которые важно обратить внимание.

По словам представителя Energijos skirstymo operatorius Паулюса Калмантаса, один из них – разные планы, с учетом времени суток, когда вы расходуете больше всего электричества - выбирать одну или две временных зоны.

Еще один важный аспект – насколько поставщик в силах позаботиться о клиенте, важно учитывать время работы центров по обслуживанию клиента, возможности оплаты услуг и скорость решения возникших проблем.

Все потребители, которые за год расходуют больше 1000 кВт/ч электричества, должны подписать договор с независимым поставщиком до 18 июня, остальные - до 18 декабря. Если клиенты этого не сделают, им будут предоставлять гарантийную услугу - с наценкой в 25% к цене на бирже.

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