aA
После сообщения об уходе из Литвы производителя автомобильной проводки Yazaki Wiring Technologies, входящего в состав японского концерна Yazaki и увольнении 435 работников, стало известно, что до 300 работников мог бы трудоустроить новый инвестор, сообщает Служба занятости.
Laidus gaminanti Yazaki Wiring Technologies Lietuva kompanija
Laidus gaminanti Yazaki Wiring Technologies Lietuva kompanija
© Algirdas Venskus

По данным BNS, возможностью перенять работников Yazaki Wiring Technologies интересуется производитель электроники и электропроводов финского капитала PKC Group Lithuania, который с середины 2014 года управляет предприятием в Паневежисе.

Служба сообщила, что с предложением переселиться на новое предприятие согласились бы 70% участвовавших в опросе Службы занятости работников Yazaki Wiring Technologies Lietuva.

"Новый инвестор, занимающийся аналогичной деятельностью, заинтересовался возможностями открытия завода в Клайпеде. Для успешного старта компании потребуются 200–300 работников. Пока инвестор интересуется только лицами, работавшими на Yazaki", – отметила в пресс-релизе директор Клайпедского департамента обслуживания клиентов Службы занятости Юргита Петрайтене.

PKC Group Lithuania за последний финансовый год – с начала 2019 года до конца 2020 года (15 месяцев) – получила 32,938 млн евро выручки и заработала 1,304 млн евро чистой прибыли (в 2018 году – соответственно 31,224 млн и 1,368 млн евро).

За этот период в PKC Group Lithuania в среднем работал 1461 работник.

Единственным акционером PKC Group Lithuania является эстонская PKC Eesti, входящая финскую группу PKC Group.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Минздрав Литвы: европейский COVID–19 сертификат в Литве начнет действовать с 7 июня (7)

Минздрав Литвы в среду на пресс-конференции...

Белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции: это удалось снять на видео (1)

По сравнению с прошлым годом в два раза выросли...

Генпрокуратура Беларуси хочет допросить бывшего президента Литвы Адамкуса как свидетеля Адамкус: это абсурд (105)

Генеральная прокуратура Беларуси обратился к...

Угрозы Лукашенко сеют беспокойство: в Литве – сотни людей, которым угрожает опасность (173)

После ареста Романа Протасевича Александр Лукашенко ,...

Сколько надо зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе и других городах Литвы (37)

Для одних карантин - тяжелое время: простои, пособия и...