По данным BNS, возможностью перенять работников Yazaki Wiring Technologies интересуется производитель электроники и электропроводов финского капитала PKC Group Lithuania, который с середины 2014 года управляет предприятием в Паневежисе.

Служба сообщила, что с предложением переселиться на новое предприятие согласились бы 70% участвовавших в опросе Службы занятости работников Yazaki Wiring Technologies Lietuva.

"Новый инвестор, занимающийся аналогичной деятельностью, заинтересовался возможностями открытия завода в Клайпеде. Для успешного старта компании потребуются 200–300 работников. Пока инвестор интересуется только лицами, работавшими на Yazaki", – отметила в пресс-релизе директор Клайпедского департамента обслуживания клиентов Службы занятости Юргита Петрайтене.

PKC Group Lithuania за последний финансовый год – с начала 2019 года до конца 2020 года (15 месяцев) – получила 32,938 млн евро выручки и заработала 1,304 млн евро чистой прибыли (в 2018 году – соответственно 31,224 млн и 1,368 млн евро).

За этот период в PKC Group Lithuania в среднем работал 1461 работник.

Единственным акционером PKC Group Lithuania является эстонская PKC Eesti, входящая финскую группу PKC Group.