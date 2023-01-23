"Таким образом сократится и государственная помощь, что позволит сэкономить бюджетные средства", – говорится в пресс-релизе Ignitis.
По словам Ignitis, вопросы об одноразовых скидках в последующие месяцы или о применении долгосрочных решений в отношении текущих клиентов с договорами фиксированных тарифов будут рассматриваться после оценки изменений стоимости электроэнергии на бирже.
Среднемесячная стоимость электроэнергии на бирже электроэнергии Nord Pool в литовской зоне во втором полугодии 2022 г. составила около 304 Eur/MWh.
В то же время в январе в первой половине среднедневная стоимость достигала около 90 евро/MWh. По мнению Ignitis, есть вероятность, что в январе цена будет гораздо ниже, чем прошлогодние цены.
В середине декабря Правительство приняло решение о том, что максимальная компенсация стоимости электроэнергии в первом полугодии 2023 года составит 28,5 центов за kWh, а минимальный компенсируемый ценовой предел составит 28 центов за kWh.
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